MSKÜ’de 1.434 Öğrenci İŞKUR Gençlik Programıyla İş Hayatına İlk Adımı Attı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ile Muğla İŞKUR'un 2025-2026 İŞKUR Gençlik Programı'na 1.434 öğrenci katıldı; öğrenciler gelir elde edip mesleki beceriler kazandı.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 11:59
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 11:59
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ile Muğla İŞKUR’un ortak yürüttüğü 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı İŞKUR Gençlik Programı, bu yıl rekor katılımla öne çıktı. 1.434 öğrenci, hem gelir elde etmek hem de profesyonel becerilerini güçlendirmek amacıyla programa dahil oldu.

Programın amacı ve gençlere sunduğu fırsatlar

Program, öğrencilere iş gücü piyasasına daha donanımlı hazırlanma, çalışma disiplini kazanma ve iletişim ile problem çözme becerilerini geliştirme imkânı sunuyor. Üniversite öğrencileri için adeta bir erken kariyer laboratuvarı niteliği taşıyan çalışma ortamı, mezuniyet sonrası rekabette öne çıkmalarına katkı sağlıyor.

Üç alanda görev: Kampüs, idare ve akran danışmanlığı

Katılımcılar üniversitenin farklı birimlerinde yarı zamanlı olarak üç ana alanda görev alıyor:

Sürdürülebilir kampüs faaliyetleri

Öğrenciler, çevre dostu uygulamaların yaygınlaştırılması, ekolojik dengenin korunması ve sürdürülebilirlik kültürünün güçlendirilmesi amacıyla yürütülen projelerde aktif rol oynuyor. Bu süreç, gençlere çevre bilinci, proje yönetimi ve ekip çalışması deneyimi kazandırıyor.

İdari birim faaliyetleri

Üniversitenin idari yapısında görev alan öğrenciler, kurumsal işleyişi yakından tanıma fırsatı elde ediyor. Planlama, organizasyon ve bürokratik süreçlerde edinilen deneyimler, mezuniyet sonrası kariyer yolculuğunda önemli avantaj sağlıyor.

Akran danışmanlığı

Yeni başlayan öğrencilere rehberlik eden akran danışmanları, üniversiteye uyum sürecinde kritik rol üstleniyor. Bu görev, gençlerin liderlik, empati ve iletişim becerilerini güçlendiriyor.

Eğitimle uyumlu gelir desteği ve kişisel gelişim

Program, öğrencilerin eğitim hayatını aksatmayacak şekilde düzenli gelir elde etmelerini sağlarken, aynı zamanda çalışma disiplini, sorumluluk duygusu ve kariyer yönelimi geliştirmeleri için sağlam bir altyapı sunuyor.

Geleceğe yapılan yatırım

İŞKUR Gençlik Programı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencilerine yalnızca iş imkânı değil; kişisel gelişim, profesyonel yönelim ve mezuniyet sonrası güçlü bir kariyer başlangıcı için önemli bir fırsat sunuyor. Programda edinilen deneyimler, öğrencilerin mezuniyet sonrası iş yaşamında bir adım önde olmasına katkı sağlayacak.

