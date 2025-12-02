Muğla Büyükşehir'den Datça'ya 300 Milyon TL'lik Yol Yatırımı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Datça'da toplam 51 bin 600 metre uzunluğundaki yol ağı için 300 milyon TL tutarındaki yatırımı hayata geçirdi. İl genelinde yürütülen planlı yol çalışmaları kapsamında ilçede bir dizi kritik yenileme gerçekleştirilecek.

Datça Çevre yolunda çalışmalar başladı

Yol yapım programı doğrultusunda ekipler ilk olarak Datça Çevre yolunda yağmursuyu altyapısı imalatına başladı. Çalışmalar kapsamında 7 bin metrelik hatta yağmursuyu altyapısı, zemin iyileştirme, sıcak asfalt kaplama ve kaldırım düzenlemeleri yapılacak.

Datça'nın yolları etap etap yenileniyor

Büyükşehir Belediyesi, ilçede birçok noktada kapsamlı yol çalışmaları yürütüyor. Datça Merkez'de 15 bin metrelik muhtelif yollarda, Datça Belediyesi ile yapılan protokol kapsamında sıcak asfalt çalışmaları yapılacak. Kazım Yılmaz Caddesi'nde 4 bin 500 metre sıcak asfalt imalatı, Müzreki Sokak (543. Sokak) için 500 metrelik yağmursuyu altyapısı, zemin iyileştirme ve sıcak asfalt imalatı gerçekleştiriliyor.

Reşadiye-Mesudiye yol ayrımında 8 bin metre zemin iyileştirme ve sıcak asfalt, Mesudiye-Palamutbükü yolunda 14 bin metrelik zemin iyileştirme ve sathi kaplama, Yaka-Yazıköy Yolu'nda ise 5 bin metre zemin iyileştirme ve sathi kaplama çalışmaları yapılacak.

Başkan Ahmet Aras'ın değerlendirmesi

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Datça, hem yerel yaşamın hem de turizm hareketliliğinin yoğun olduğu, Muğla’nın en özel ilçelerinden biri. Gerek yaz aylarında artan nüfus yoğunluğu gerekse ilçe genelinde devam eden ekonomik ve sosyal hareketlilik, ulaşım altyapısının güçlü ve nitelikli olmasını zorunlu kılıyor. Bu nedenle Datça’da yürüttüğümüz çalışmalar yalnızca bir yenileme süreci değil; ilçenin geleceğini planlayan, yaşam kalitesini doğrudan etkileyen önemli bir yatırım programı niteliği taşıyor. İl genelinde uygulamaya aldığımız yol yapım çalışmalarında, bugüne kadar 2 milyar 272 milyon 422 bin TL’lik yatırımla hemşehrilerimizin daha güvenli, konforlu ve sürdürülebilir bir ulaşım hizmetine erişmesini amaçlıyoruz. Amacımız, yalnızca mevcut yolları yenilemek değil; uzun yıllar dayanıklı, modern standartlara uygun ve bölgenin ihtiyaçlarına cevap veren bir ulaşım altyapısı oluşturmak. Bu doğrultuda Datça’da olduğu gibi Muğla’mızın her noktasında çalışmalarımızı planlı, denetimli ve sürdürülebilir bir yaklaşımla yürütmeye devam edeceğiz" dedi.

