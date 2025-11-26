Muğla’da IPARD Toplantısı: 2 Milyon Dekar, 13 Sözleşme ve Kırsal Kalkınma Adımları

Muğla’da IPARD bilgilendirme toplantısı Menteşe’de gerçekleştirildi

Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Programı kapsamında, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Muğla’nın Menteşe ilçesinde bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantı, ildeki kırsal kalkınma ve tarımsal yatırımların mevcut durumunu ve IPARD uygulamalarını gündeme taşıdı.

"Muğla turizmin yanında bir tarım kenti"

Toplantının açılış konuşmasını yapan Muğla Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar, ilde turizmin yanı sıra tarım, hayvancılık ve kırsal kalkınmanın da önemine dikkat çekti. Baydar, ilde 2 milyon 11 bin dekar tarım alanında üretim yapıldığını, ÇKS’ye kayıtlı 29 bin 486 üretici bulunduğunu aktardı.

35 bin 375 hayvancılık işletmesi, 247 bin büyükbaş ve 404 bin küçükbaş hayvan varlığı ile Muğla’nın güçlü bir kırsal yapıya sahip olduğuna vurgu yaptı. Ayrıca ildeki 225 tarımsal örgütten 12’sinin birinci derece örgüt niteliğinde olduğunu ve bu örgütlerin IPARD projelerindeki rolünün kritik olduğunu söyledi.

Destek ve IPARD uygulamaları

Baydar, 2024 yılında üreticilere yapılan desteklere ilişkin olarak toplam 436 milyon TL destekleme ödemesi gerçekleştirildiğini, bunun 8,7 milyon TL’sinin Kırsal Kalkınma Yatırımları kapsamında olduğunu belirtti. IPARD programı çerçevesinde ise bugüne kadar 13 sözleşme ile 74,2 milyon TL hibe ödemesi yapıldığını kaydetti.

Baydar, 2006 yılından beri il genelinde hayata geçirilen 8 bin 372 proje ile 2 bin 574 kişiye istihdam sağlandığını ve toplam 122 milyon 777 bin 533 TL hibe ödemesi yapıldığını ifade ederek, kırsal kalkınmaya katkı sunan üretici ve yatırımcılara teşekkür etti.

TKDK ve yerinde işleme vurgusu

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Başkanı Dr. Ahmet Antalyalı, IPARD Programı’nın 81 ilde uygulanmaya başladığını belirtti. Antalyalı, "Üreticimizi yerinde işlemek ve pazarlamak üzere destekliyor, modern teknolojileri kırsalda yaygınlaştırmayı hedefliyoruz" sözleriyle programın amaçlarını özetledi ve Muğla’da imzalanan 13 sözleşme ile yaklaşık 138 milyon TLlik yatırımın hayata geçirildiğini aktardı.

Vali Akbıyık: Kırsal ekonomi güçlenecek

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, ildeki tarım çeşitliliği ve doğal zenginliğe dikkat çekti: "Arıcılıktan narenciyeye uzanan güçlü bir tarımsal potansiyelimiz var." Vali Akbıyık, IPARD programı ile kırsal ekonominin daha da güçleneceğine inandıklarını ve ilde uygulanacak 13 projenin tamamının kadın girişimcilerden oluşmasının memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Toplantıya katılanlar

Toplantıya Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, ilçe belediye başkanları, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanı Dr. Ahmet Antalyalı, İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar, kurum temsilcileri, STK’lar ve üreticiler katıldı.

