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Murat Karahan ve Alessandro Safina'nın Konser Biletleri Satışta

Murat Karahan ve Alessandro Safina'nın konser biletleri Biletinal'da satışta. 23 Temmuz'da İzmir'de buluşacaklar.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 10:52
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 10:52
Murat Karahan ve Alessandro Safina'nın Konser Biletleri Satışta

Murat Karahan ve Alessandro Safina Biletleri Biletinal'da!

Biletinal, ünlü sanatçılar Murat Karahan ve Alessandro Safinanın konser biletlerini satışa sundu. Bu özel etkinlik, klasik müziğin iki değerli ismini aynı sahnede bir araya getiriyor.

Konser Detayları

23 Temmuz'da gerçekleşecek bu muhteşem konser, İzmir Çeşme Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlenecek. Dinleyiciler, Murat Karahan'ın uluslararası alanda tanınmış performanslarını ve Alessandro Safina'nın modern opera ile pop müziği harmanlayan özgün yorumunu dinleme fırsatı bulacaklar.

Sıra Dışı Bir Repertuar

Etkinlik, Mozart Akademi Senfoni Orkestrası eşliğinde zengin bir repertuvar sunacak. Murat Karahan, Moskova, Madrid ve Viyana gibi prestijli şehirlerdeki sahne deneyimlerini paylaşırken, Alessandro Safina’nın zarif interpretasyonu ile dinleyicilere unutulmaz anlar yaşatmayı hedefliyor.

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