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MÜSİAD Sanayi ve Teknoloji Zirvesi: Türkiye'nin Geleceği İçin Yeni Stratejiler

MÜSİAD tarafından düzenlenen zirvede Türk sanayisinin önemi vurgulandı; yerli üretim ve inovasyon çağrıları yapıldı.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 11:49
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 12:22
MÜSİAD Sanayi ve Teknoloji Zirvesi: Türkiye'nin Geleceği İçin Yeni Stratejiler

MÜSİAD Sanayi ve Teknoloji Zirvesi Başladı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, ülkemizin kalıcı büyüme ve kalkınma performansının Türk sanayisinin üretim gücüyle doğrudan bağlantılı olduğunu ifade etti. Asmalı, "Bu nedenle az olsun, benim olsun anlayışından çıkarak, büyük bir iş birliği içinde olmalıyız. Üretim gücümüzü birleştirmeliyiz," diyerek birlikteliğin önemine dikkat çekti.

Zirveye Katılım ve Açılış Konuşması

Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen MÜSİAD Sanayi ve Teknoloji Zirvesi (MUST), MÜSİAD Genel Merkezi'nde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla gerçekleşti. Asmalı, zirvenin geleceğe yönelik katkılar sunacağını belirtti.

Türkiye'nin Üretim Kapasitesi ve Potansiyeli

Asmalı, Türkiye'nin güçlü insan gücü ve sanayisi ile bölgedeki en etkili ülkelerden biri olduğunu vurguladı. Ancak, potansiyelin tam olarak değerlendirilemediğini söyledi: "Ülkemiz gerçek potansiyelini henüz harekete geçirmiş değil. Bizler, bu potansiyeli hayata geçirirsek, teknolojimiz gelişecek ve sanayimiz güçlenecektir," dedi.

Yerli Üretimin Önemi

Yerli üretimin güçlendirilmesinin kritik olduğunu belirten Asmalı, bu yaklaşımın Türkiye'yi küresel bir aktör haline getireceğini kaydetti. Ayrıca, TUSAŞ’a yapılan saldırıyı kınayarak, "Bu hain saldırı, savunma sanayiindeki çalışma azmimizi artıracaktır," diyerek mühendislerin azimlerini dile getirdi.

Stratejik Hedefler

Asmalı, Türkiye'nin sanayi üretimi açısından hedeflerini belirleyerek, OVP'de yer alan hedeflerin gerçekleştirilmesini vurguladı. Yüksek teknolojili üretimi artırmanın yanında, nitelikli iş gücünün gelişimini hızlandırmak gerektiğini ifade etti. "Küresel rekabet gücümüzü artırmak için teknolojiye dayalı bir ekonomik altyapıya ihtiyacımız var," yorumunu yaptı.

Küresel Rekabet ve Gelecek Vizyonu

MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Sanayi Üretimi ve Politikaları Komisyonu Başkanı Abdullah Eriş, sanayi sektörünün ancak teknoloji ve dijitalleşme ile ilerleyebileceğini belirtti. Eriş, MUST 2024’ün Türkiye ekonomisine dair ortak bir vizyon oluşturma platformu olacağına inandığını söyledi.

"Türkiye Yüzyılı’na daha güçlü adımlarla ilerlemek için desteklerinize ihtiyacımız var," diyerek katılımcılara çağrıda bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD)...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından İstanbul'da düzenlenen 2. MÜSİAD Sanayi ve Teknoloji Zirvesi'ne (MUST) katıldı. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı (solda) ve MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Sanayi Üretimi ve Politikaları Komisyonu Başkanı Abdullah Eriş (sağda) de programda yer aldı.

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