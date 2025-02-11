MÜSİAD Sektör Kurulları Raporları Açıklandı: 2023'ün Ekonomik Kılavuzu

MÜSİAD Sektör Kurulları Raporları İle Ekonomik Fırsatlar Ortaya Çıkıyor

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), hazırladığı 16 sektörel raporu Kamuoyuyla paylaştı. Basın toplantısında konuşan MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, derneğin dünya genelinde 14 bini aşkın üyesi ve 99 şubesiyle önemli bir sivil toplum kuruluşu olduğunun altını çizdi.

2023 Yılına Yönelik Stratejik Analizler

Asmalı, sektörel raporların her birinin son derece titiz bir çalışma sonucu ortaya çıktığını belirtti. Raporlar, öncelikle geride bırakılan yılın verilerini analiz ederek, önümüzdeki dönemler için yol haritası sunuyor.

Öne Çıkan Raporlar ve Temalar

Basım, Yayın ve Medya Sektör Kurulu Raporu, "Türkiye Yüzyılında Medya ve Medya Ekonomisi" temasıyla uluslararası yayıncılık hedeflerini vurguluyor. Dijital Dönüşüm Sektör Kurulu Raporu, bilgi teknolojileri sektörünün stratejik hedeflerinin açıklığa kavuşturulmasında önemli bir rol oynuyor.

Enerji ve Çevre Sektör Kurulu, Türkiye'nin 2053 Net Sıfır Emisyon hedefine dikkat çekerken, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Sektör Kurulu raportu, sürdürülebilir tarım yaklaşımlarını ön plana çıkarıyor.

Finans ve Tarım Sektöründe Yenilikçi Yaklaşımlar

Finansal Hizmetler, Danışmanlık ve Eğitim Sektör Kurulu, Türkiye yüzyılına giriş sürecinde fırsatlar ve tehditleri ele alırken; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Sektör Kurulu, "tarım stratejik güçtür" anlayışını benimsiyor.

İnşaat, Lojistik ve Savunma Sanayi Raporları

İnşaat Sektör Raporu, konuta erişilebilirlik sorunlarını irdelemişken, Lojistik Sektör Kurulu Raporu, Türkiye'nin stratejik konumunu öne çıkararak, taşıma ve lojistik süreçlerini gözler önüne seriyor. Asmalı, Türkiye'nin savunma sanayi ihracatının önemli katkılar sağladığını da ifade etti.

Eğitim, Sağlık ve Turizm Sektörü Üzerine Önemli Değerlendirmeler

Sağlık Sektör Raporu, tıbbi cihaz ve yerli ilaç sektörünün büyüme potansiyeline dikkat çekerken, Turizm Sektör Raporu, Türkiye'nin ekoturizm ve agro turizm potansiyelinin artırılması gerektiğini vurguladı.

MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Burhan Özdemir ise, raporların iş dünyasına stratejik rehberlik etmesi ve ekonomi üzerinde olumlu etkiler yaratması amacıyla hazırlandığını söyleyerek, 17 farklı raporun oluşturulduğunu açıkladı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) 16 sektör kurulu tarafından hazırlanan "MÜSİAD Sektör Kurulları Raporları"nın sonuçları açıklandı. MÜSİAD Sektör Kurulları Raporları'nın sonuçları, MÜSİAD Genel Merkezi'nde, "Türkiye'nin Üretici Gücü" sloganıyla düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaşıldı. MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı (ortada), MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Burhan Özdemir (solda) ve MÜSİAD Sektör Kurulları ve Fuar Forum Komisyonu Başkanı Erkan Gül (sağda) programa katıldı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) 16 sektör kurulu tarafından hazırlanan "MÜSİAD Sektör Kurulları Raporları"nın sonuçları açıklandı. MÜSİAD Sektör Kurulları Raporları'nın sonuçları, MÜSİAD Genel Merkezi'nde, "Türkiye'nin Üretici Gücü" sloganıyla düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaşıldı. MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı (ortada), MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Burhan Özdemir (solda) ve MÜSİAD Sektör Kurulları ve Fuar Forum Komisyonu Başkanı Erkan Gül (sağda) programa katıldı.