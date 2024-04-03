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Mutfak tüpünün alevi yükseldi! Tüp fiyatlarına okkalı zam cepleri yakacak

Tüp kullananlara kötü haber! Fiyatlar yükselişte! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 03.04.2024 16:58
Güncelleme Tarihi: 03.04.2024 16:58
Mutfak tüpünün alevi yükseldi! Tüp fiyatlarına okkalı zam cepleri yakacak

Mutfağınızda tüp kullanıyorsanız yandınız! Fiyatlar günden güne artıyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

TÜP FİYATLARI GİDEREK ARTIYOR

Mutfağında tüp kullanan vatandaşlar markaların güncel fiyatlarını da yakından takip ediyor. Tüp fiyatları da zamlardan en çok etkilenen ürünlerden biri oldu ve fiyatları fahiş şekilde artmaya başladı. Tüp fiyatları markasına ve tüp büyüklüğüne göre değişkenlik gösteriyor. Güncel olarak Bizim Gaz, Aygaz, İpragaz gibi büyük tüp markalarının fiyatları şu şekilde;

mutfak tüpleri cep yakıyor

Bizim Gaz 2 kg gri piknik tüpü: 140,00 TL

Bizim Gaz 12 kg ev tüpü: 720,00 TL

Bizim Gaz 24 kg ticari tüp: 1440,00 TL

Bizim Gaz 45 kg sanayi tüpü: 2660,00 TL

Bizim Gaz 45kg propan tüp: 2890,00 TL

Aygaz mini 2 kg ev tüpü: 140,00 TL

Aygaz 12 kg tombul ev tüpü: 728,00 TL

Aygaz 12 kg valfli uzun ev tüpü: 728,00 TL

İpragaz 2 kg gri piknik tüpü: 140,00 TL

İpragaz 12 kg ev tüpü: 720,00 TL

İpragaz 24 kg ticari tüp: 1440,00 TL

İpragaz 45 kg sanayi tüpü: 2660,00 TL

İpragaz 45 kg propan tüp: 2890,00 TL

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Mutfak tüpünün alevi yükseldi! Tüp fiyatlarına okkalı zam cepleri yakacak

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