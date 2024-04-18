Nakit derdine düşenlere PTT'den 25.000 TL nakit kıyağı! Kimlikle başvuru alınacak

Ramazan Bayramı sona erdikten sonra ihtiyaç sahipleri tarafından destek ödemesi yapılmaya devam edilmektedir. Yapılan ödemeyle ilgili detaylar belli oldu.

Nakit sıkıntısı çeken vatandaşlar için PTT tarafından destek ödemesi yapılmaya devam ediliyor. Ramazan Bayramı'nın sona ermesinin hemen ardından PTT tarafından verilen nakit avans kampanyası sayesinde siz de nakit sıkıntınızı giderebilirsiniz. PTT tarafından verilen ödeme kapsamında 25 Bin TL'ye kadar nakit avans fırsatı sunulmaktadır. Bugün başlayan başvurular onaylandığı takdirde kolaylıkla parayı alabileceksiniz.

PTT Tarafından 25 Bin TL Para Verilecek!

PTT tarafından verilen ihtiyaç kredisi kampanyasıyla ilgili detaylar belli oldu. PTT tarafından verilen krediden faydalanmak için TC Kimlik numarası ve cep telefonu numarasıyla başvuru yapabilirsiniz. PTT tarafından sunulan bu kredi herhangi bir kefil gerektirmemekle beraber herkes için ulaşılır çözümlerden olmaktadır.





Başvuru yapmak için PTT şubelerine gidebildiğiniz gibi ayrıca SMS ile de başvuru yapabilirsiniz. Cep telefonunuz üzerinden PTT yazıp boşluk bırakarak TC Kimlik numaranızı 3050 numarasına mesaj atabilirsiniz.

Sunulan bu kampanya kapsamında krediler düşük faiz oranıyla sunulmakla beraber ödeme seçenekleri de dikkat çekmektedir. PTT'den alınacak kredi tutarı 25 Bin TL olmakla beraber ayrıca 70 bin TL'ye kadar yükselmektedir. Faiz oranları ve krediyi ödeme şekli PTT'nin resmi internet sitesi üzerinden kontrol edebilirsiniz. Siz de PTT üzerinden takibini yaparak istediğiniz meblağda kredi alabilir ve uygun ödeme koşullarına göre de ödeme yapabilirsiniz.