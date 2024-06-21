Nakit ihtiyaçlarına faizsiz kredi kıyağı! 7 banka gece yarısı müjdeyi verdi

Türkiye'de yüksek faiz oranları borç almak isteyenler için büyük sorun. Faiz oranlarının yüksek olması nedeniyle faiz ödemeleri kredi tutarının 2-3 katına kadar çıkmaktadır.

Bu kapsamda yeni müşteri kazanmak isteyen tüm bankalar da kredi yarışına giriyor. Bankalar, tatil kredilerini teşvik etmeye başlayarak faiz oranlarını yüzde 0'a düşürdü. Faizsiz tatil kredisi sayesinde kişiler faiz veya masraf ödemek zorunda kalmıyor.

7 Bankadan İhtiyaç Kredisi





Bankaların, sıfır faizli ihtiyaç kredisi duyuruları birbirini takip etti. İlk açıklamayı yapan bankanın da İş Bankası olduğu görüldü. Banka 25.000 TL faizsiz kredi imkanı sunarak krediyi 3 ay vadeyle kapatma imkanı sağlıyor. Vatandaşların bayram öncesi nakit ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla başlatılan kampanyada, taksitli nakit avans şeklinde sağlanan kredi ile herhangi bir masraf ödenmeyecektir.





EnPara, QNB Finansbank, Garanti, Denizbank ve Akbank da bu yarışa katılan diğer bankalar arasında yer alıyor.

İş Bankası'nın açıklamasının ardından diğer bankalar tarafından da benzer açıklamalar yapıldı. Enpara da 3 ay vadeli kredi imkanı sunan bir bankadır. Banka, 20.000 TL'ye kadar krediyi 3 ay taksitle onaylıyor ve uygun ödeme koşulları sunuyor.





Öte yandan QNB Finansbank'ın diğer bankalara oranla daha fazla kredi limitini sağladığı görüldü. QNB Finansbank, kredinin yanına taksitli nakit avans seçeneğini de dahil ederek toplam 30.000 TL nakit desteği sağlıyor. 30.000 TL nakit desteği için 10.000 TL 6 ay vadeli kredi, 20.000 TL ise 3 ay vadeli taksitli nakit avans verilecek. Üstelik hepsine %0 faiz.





Garanti BBVA ise 3 ay vadeli 20.000 TL tutarında tüketici kredisi sağlama garantili. Sıfır faizli kredi kapsamında yeni müşterilerden özel bir faiz alınmamaktadır.





Denizbank, QNB Finansbank olarak iki kampanyayı birleştirdi. Banka, 6 ay vadede 10.000 TL kredi ile 3 ay vadede 15.000 TL tutarında taksitli nakit avans vererek toplam 25.000 TL nakit desteği sağlıyor.





Yarışa katılan son banka Akbank oldu. Toplamda 30.000 TL nakit akışı imkânı sağlayan banka, 10.000 TL 6 ay vadeli kredi, 15.000 TL nakit avans ise 3 ay vadeli taksitli olarak kullandırılıyor.