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New York Borsası, Çin'in Misilleme Tarifeleri ile Karışık Açıldı

New York borsası, Çin'in ABD'ye yönelik misilleme tarifeleri ile karışık seyirle güne başladı. Dow Jones ve S&P 500 azaldı, Nasdaq yükseldi.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 18:07
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 18:07
New York Borsası, Çin'in Misilleme Tarifeleri ile Karışık Açıldı

New York Borsası, Karışık Seyirle Açıldı

New York borsası, Çin'in, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Çin'den yapılan ithalatlara getirilen %10 ek gümrük vergisi uygulaması sonrası, bu ülkeye yanıt olarak açıkladığı misilleme tarifeleri dolayısıyla güne karışık bir seyirle başladı.

İlk Açılış Verileri

Açılışta Dow Jones endeksi %0,13 azalarak 44.363,19 puana gerilerken, S&P 500 endeksi %0,02 azalışla 5.993,16 puana düştü. Ancak Nasdaq endeksi %0,18 artış göstererek 19.426,59 puana çıktı.

Çin'in Tarife Açıklamaları

Çin, ABD'den ham petrol, tarım ekipmanları, yüksek emisyonlu taşıtlar ve kamyonetler gibi ürünlere %10; kömür ve doğal gaz ithalatına ise %15 ek gümrük vergisi getireceğini açıkladı. Bu tarifelerin 10 Şubat itibarıyla yürürlüğe gireceği bildirildi.

Kritik Madenler ve Soruşturma

Çin Ticaret Bakanlığı, tungsten, tellür, bizmut ve molibden gibi kritik madenlerin ABD'ye ihracatının kontrol altına alınacağını duyurdu. Ayrıca, Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi, Google hakkında tekelleşme karşıtı düzenlemeleri ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma başlattığını açıkladı.

Analist Görüşleri

Analistler, Pekin yönetiminin Trump'ın tarifelerine verdiği yanıtı ''sınırlı'' olarak değerlendirirken, bu gelişmeyi dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında açık bir ticaret savaşını önleme girişimi olarak yorumladılar.

Diğer Gelişmeler

Trump'ın Meksika ve Kanada'ya yönelik %25 gümrük vergisi uygulaması ise, her iki ülkenin sınır güvenliklerini artırmaya yönelik önlemlerine karşılık durduruldu.

Bu gelişmelerle birlikte, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi %4,56 seviyesine çıkarken, dolar endeksi %0,7 düşüşle 108,2 seviyesine indi.

Kurumsal Hisse Değişimleri

Kurumsal tarafta, ilaç şirketi Merck'in hisseleri, şirketin bu yıla ilişkin gelir tahmininin beklentileri karşılayamaması sonrası %11'in üzerinde değer kaybetti. Pepsi'nin hisseleri de geçen yılın son çeyreğinde gelirinin beklentilerin altında kalmasıyla %2’ye yakın düştü. Öte yandan, veri analiz şirketi Palantir'in hisseleri, finansal sonuçlarının dördüncü çeyrekte beklentileri aşması sonrası %27'nin üzerinde değer kazandı.

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