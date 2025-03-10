New York Borsası Düşüşle Açıldı: Trump'ın Tarife Politikaları Endişe Yarattı

New York borsası, Trump'ın tarife politikasına dair endişelerle haftaya düşüşle başladı. Dow Jones %1,05, S&P 500 %1,43, Nasdaq %1,98 geriledi.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 17:02
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 17:02
New York Borsası Düşüşle Açıldı: Trump'ın Tarife Politikaları Endişe Yarattı

New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump'ın izlediği tarife politikasına ilişkin endişelerle haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 1,05 azalarak 42.353,26 puana indi. S&P 500 endeksi yüzde 1,43 azalışla 5.687,79 puana gerilerken, Nasdaq endeksi yüzde 1,98 kayıpla 17.836,07 puana düştü.

Trump'ın hafta sonunda yaptığı açıklamalar, tarifelerle birlikte ticarette artan gerilimin ekonomik yavaşlamayı tetikleyebileceğine dair endişeleri artırmasıyla pay piyasaları yeni haftaya negatif başlangıç yaptı. ABD Başkanı Trump, pazar günü verdiği bir röportajda, Kanada ve Meksika'ya yönelik tarifelerin, bu yıl ülke ekonomisinin resesyona girmesine ya da enflasyonun artmasına yol açabileceği olasılığını göz ardı etmedi.

Tarifeler nedeniyle bu yıl resesyon beklenip beklenmediği sorusuna yanıt veren Trump, bu tür tahminlerden "ne kadar nefret ettiğini" ifade etti. Trump, "Şu anda bir geçiş dönemi var çünkü yaptığımız şey çok büyük. Amerika'ya zenginliği geri getiriyoruz. Bu, çok önemli bir şey. Her zaman biraz zaman alan dönemler vardır." dedi.

Tarifelerin enflasyonu etkileyip etkileyemeyeceğine ilişkin ise Trump, enflasyonu etkileyebileceğini belirtirken, faiz oranlarının da düştüğünü vurguladı. Trump'ın tarife politikasına ilişkin gelişmelerin piyasaların yönü üzerindeki etkisi sürüyor; çelik ve alüminyum ithalatına getirilen yüzde 25 gümrük vergisinin 12 Mart'ta yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Makroekonomik veri tarafında ise geçen hafta açıklanan istihdam verileri ABD'deki büyümeye yönelik riskleri destekledi. Analistler, tarifelerin ülkede enflasyonist baskıları artırabileceğine dair endişelerin devam ettiğini ve çarşamba günü açıklanacak tüketici enflasyonu ile perşembe günü açıklanacak üretici enflasyonu verilerinin yatırımcılar tarafından yakından takip edileceğini belirtti.

Kurumsal tarafta ise Trump'ın seçim zaferinin ardından hızla yükselişe geçen ve daha sonra bu ivmesini kaybeden ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisseleri, UBS'in şirketin ilk çeyrekteki araç teslimatlarına ilişkin tahminini düşürmesiyle birlikte yüzde 5'in üzerinde değer kaybetti.

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