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New York Borsası Düşüşle Kapatıldı: Enflasyon Verileri Endişe Yarattı

New York borsası, enflasyon verileri öncesi düşüş gösterdi. Dow Jones 240 puan kaybıyla kapandı.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 00:31
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 00:31
New York Borsası Düşüşle Kapatıldı: Enflasyon Verileri Endişe Yarattı

New York Borsası Enflasyon Verileri Öncesi Düşüş Yaşadı

New York borsası, ABD'de enflasyon verilerinin açıklanacağı haftanın ilk işlem gününü düşüşle kapattı. Kapanışta Dow Jones endeksi 240 puanın üzerinde değer kaybederek 44.401,93 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 0,61 azalarak 6.052,95 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,60 kayıpla 19.741,30 puana indi.

Yatırımcıların Odağı Enflasyon Verileri

ABD'de bu hafta açıklanacak enflasyon verileri, yatırımcıların en çok dikkat ettiği konu haline gelmiş durumda. Teknoloji hisseleri, özellikle de Nvidia, öncülüğünde genel olarak negatif bir seyir izlendi.

Tüketici Fiyat Endeksi Verileri Beklentileri Etkileyecek

Analistler, çarşamba günü açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi verilerinin, ABD Merkez Bankası(Fed) tarafından 17-18 Aralık'ta gerçekleştirilecek toplantı öncesi kritik bir veri seti olacağını vurguladı. Bu verilerin, bankanın faiz kararlarına yönelik beklentileri yönlendirebileceği kaydedildi.

Kısa Vadeli Enflasyon Beklentileri Artış Gösterdi

New York Fed'in açıkladığı Tüketici Beklentileri Anketi sonuçları, ABD’deki tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentilerinin Kasımda yükseldiğini ortaya koydu. Gelecek 12 ayı kapsayan medyan enflasyon beklentisi, Kasımda 0,1 puan artarak yüzde 3 seviyesine yükseldi.

Kurumsal Hisselerde Değişimler Yaşanıyor

Kurumsal tarafta, Nvidia hisseleri, Çin'de anti-tekel yasasını ihlal ettiği iddialarıyla karşılaştığı soruşturma nedeniyle yüzde 2,5 değer kaybetti. Comcast ise, dördüncü çeyrekte yüksek geniş bant abonesi kaybı tahmininin ardından yüzde 9,5 düştü.

Çinli Şirketlerden Yükseliş

Çin hükümetinin 2025'te daha aktif bütçe ve gevşek para politikası izlenmesi çağrısı yapmasının ardından, Amerikan borsalarında işlem gören Çinli şirketlerin hisselerinde artış görüldü. Alibaba hisseleri yüzde 7,4, PDD Holdings hisseleri ise yüzde 10,4 yükseliş kaydetti.

Hershey'nin Hisselerinde Sıçrama

ABD'li çikolata üreticisi Hershey, বিশ্বের أكبر atıştırmalık yiyecek üreticisi Mondelez International tarafından satın alınma olasılığına dair haberlerle birlikte hisselerinde yüzde 10,8 artış yaşadı.

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