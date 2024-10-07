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New York Borsası Enflasyon Verisi Öncesi Düşüşle Açıldı

New York borsası, açıklanacak enflasyon verileri öncesinde düşüşle işlem görmeye başladı. Bugün önemli gelişmeler bekleniyor.

Yayın Tarihi: 07.10.2024 17:18
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 17:18
New York Borsası Enflasyon Verisi Öncesi Düşüşle Açıldı

New York Borsası Negatif Seyir İzliyor

New York borsası, ABD'de bu hafta açıklanacak enflasyon verileri öncesinde düşüşle işlem gününe başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, %0,15 azalarak 42.289,51 puana geriledi. S&P 500 endeksi, %0,23'lük bir kayıpla 5.737,8 puana ve Nasdaq endeksi ise %0,32 düşerek 18.080,11 puana indi.

İstihdam Verileri Dikkat Çekiyor

Geçtiğimiz hafta, ABD'de açıklanan istihdam verileri, beklentilerin üzerinde geldi. Tarım dışı istihdam, eylülde 254 bin kişi artarak, işsizlik oranı %4,2'den %4,1'e gerilemişti. Bu durum ekonomik büyümenin sürdüğüne işaret ediyor ve yatırımcıların gözlerini bu hafta açıklanacak enflasyon verilerine çevirmesine neden oldu.

Fed'in Faiz İndirim Beklentileri Değişti

Beklentileri aşan istihdam verileri, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine yönelik beklentilerini de etkiledi. Piyasalardaki fiyatlamalar, Fed'in Kasım'da 25 baz puanlık faiz indirimi yapma olasılığını %90'a çıkardı. Bununla birlikte, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi de %4'ün üzerine çıktı.

Piyasa Yüzeyine Etki Eden Diğer Faktörler

Analistler, ABD'deki resesyon endişelerinin azaldığını belirtiyor. Bu hafta açıklanacak enflasyon verilerinin piyasalardaki yönü üzerinde büyük etkisi olması bekleniyor. Ayrıca, jeopolitik gelişmeler de yatırımcıların dikkatine sunulmakta.

Bilanço Dönemi Başlıyor

Bilanço sezonunun başlıyor olması, yatırımcılar için önemli bir gelişme. ABD’nin önde gelen bankalarından JPMorgan Chase ve Wells Fargo gibi kurumların finansal sonuçları dikkatle izlenecek. Ayrıca BlackRock, PepsiCo, DeltaAir ve Domino's Pizza gibi şirketlerin de sonuçları yatırımcıların odağında olacak.

Fed Yetkililerinin Açıklamaları Önemli

Bu hafta, Fed yetkililerinin para politikası hakkında yapacağı açıklamalar da yatırımcıların dikkatini çekecek. Bu gelişmeler, piyasaların yönünü belirlemede etkili olabilir.

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