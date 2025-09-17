New York Borsası Fed'in 25 Baz Puan İndirimi Sonrası Karışık Seyirle Kapandı

Fed politika faizini 25 baz puan düşürdü; New York borsasında Dow yükselirken S&P 500 ve Nasdaq geriledi. Nvidia hisseleri Çin haberleriyle düştü.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 23:51
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 23:51
New York Borsası Fed'in 25 Baz Puan İndirimi Sonrası Karışık Seyirle Kapandı

New York borsası Fed'in 25 baz puan indiriminin ardından karışık kapandı

Piyasa kapanışı

New York borsası, ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan indirmesinin ardından günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,57 artışla 46.018,32 puana yükseldi. S&P 500 endeksi yüzde 0,10 azalarak 6.600,43 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,33 azalarak 22.261,33 puana geriledi.

Fed kararı ve projeksiyonlar

İki gün süren Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı sonrası Fed, Aralık 2024'ten bu yana ilk faiz indirimine giderek politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürdü ve yüzde 4-4,25 aralığına çekti.

Banka'nın para politikası karar metninde, istihdama yönelik aşağı yönlü risklerin arttığına dikkat çekildi. Ekonomik projeksiyonlarda Fed, federal fon oranı tahminini bu yıl sonu için yüzde 3,6'ya çekerken, bu tahmin 2025'te başka faiz indirimlerinin yapılabileceğinin sinyalini verdi.

Oy dağılımı ve Powell'ın açıklamaları

Toplantıda tek karşı oy kullanan isim, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Fed Yönetim Kurulu üyeliğine yeni atanan ve 50 baz puanlık faiz indirimini destekleyen Stephen Miran oldu.

Fed Başkanı Jerome Powell düzenlediği basın toplantısında, istihdama yönelik aşağı yönlü risklerin artmasıyla birlikte risk dengesinin değiştiğini, bu doğrultuda daha nötr bir politika duruşuna doğru bir adım daha atmanın uygun olduğuna karar verdiklerini belirtti. Powell ayrıca toplantıda 50 baz puanlık bir indirim için yaygın bir destek olmadığını aktardı.

Kurumsal gelişme: Nvidia

Kurumsal tarafta ise ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın hisseleri, Çin'in ülkenin büyük teknoloji şirketlerine Nvidia çiplerini satın almayı durdurma talimatı verdiğine dair haberler sonrası yüzde 2,6 değer kaybetti.

İLGİLİ HABERLER

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
New York Borsası Fed'in 25 Baz Puan İndirimi Sonrası Karışık Seyirle Kapandı
2
Uraloğlu: Türkiye ve İspanya Gazze'de 'Ortak Vicdanın Sesi' Oldu — THY Sevilla Hattı Dostluğu Pekiştirdi
3
Güneydoğu 8 Ayda 7,7 Milyar Dolar İhracat Yaptı — Ağustosta Düşüş
4
Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Net Döviz Açığı Artıyor: Ocak 2025 Raporu
5
Fed 25 Baz Puan İndirdi: Federal Fon Oranı Tahminleri Aşağı Yönlü Revize Edildi
6
Fed politika faizini 25 baz puan indirdi; hedef aralık %4-4,25
7
Fed 25 Baz Puan İndirimiyle Faizi %4,00-%4,25'e Çekti

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)

SGK'ya 64 Yeni İlaç Eklendi: 51'i Yerli — KOAH ve Diyabet Tedavilerinde Ücretsiz Erişim

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa