New York Borsası Fed'in 25 Baz Puan İndirimi Sonrası Karışık Seyirle Kapandı

New York borsası Fed'in 25 baz puan indiriminin ardından karışık kapandı

Piyasa kapanışı

New York borsası, ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan indirmesinin ardından günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,57 artışla 46.018,32 puana yükseldi. S&P 500 endeksi yüzde 0,10 azalarak 6.600,43 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,33 azalarak 22.261,33 puana geriledi.

Fed kararı ve projeksiyonlar

İki gün süren Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı sonrası Fed, Aralık 2024'ten bu yana ilk faiz indirimine giderek politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürdü ve yüzde 4-4,25 aralığına çekti.

Banka'nın para politikası karar metninde, istihdama yönelik aşağı yönlü risklerin arttığına dikkat çekildi. Ekonomik projeksiyonlarda Fed, federal fon oranı tahminini bu yıl sonu için yüzde 3,6'ya çekerken, bu tahmin 2025'te başka faiz indirimlerinin yapılabileceğinin sinyalini verdi.

Oy dağılımı ve Powell'ın açıklamaları

Toplantıda tek karşı oy kullanan isim, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Fed Yönetim Kurulu üyeliğine yeni atanan ve 50 baz puanlık faiz indirimini destekleyen Stephen Miran oldu.

Fed Başkanı Jerome Powell düzenlediği basın toplantısında, istihdama yönelik aşağı yönlü risklerin artmasıyla birlikte risk dengesinin değiştiğini, bu doğrultuda daha nötr bir politika duruşuna doğru bir adım daha atmanın uygun olduğuna karar verdiklerini belirtti. Powell ayrıca toplantıda 50 baz puanlık bir indirim için yaygın bir destek olmadığını aktardı.

Kurumsal gelişme: Nvidia

Kurumsal tarafta ise ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın hisseleri, Çin'in ülkenin büyük teknoloji şirketlerine Nvidia çiplerini satın almayı durdurma talimatı verdiğine dair haberler sonrası yüzde 2,6 değer kaybetti.