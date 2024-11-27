New York Borsası Karışık Seyirle Açıldı

New York borsası, ABD'deki yoğun veri gündeminin etkisiyle karışık seyirle güne başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,22 artışla 44.960,72 puana yükseldi. Ancak S&P 500 endeksi, yüzde 0,07 azalışla 6.017,4 puana ve Nasdaq endeksi, yüzde 0,32 kayıpla 19.113,67 puana geriledi.

ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından yayımlanan son toplantı tutanaklarının ardından yatırımcıların dikkatleri, bugün açıklanan verilere yöneldi. Fed'in tutanakları, para politikasında ihtiyatlı yaklaşımın devam edeceğini ve bankanın gelecek dönemde faiz oranlarını düşürmede acele etmeyeceğini vurguladı.

ABD'de yarın kutlanacak Şükran Günü öncesi yoğun veri akışı sürerken, bugün açıklanan verilerde ABD ekonomisinin yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 2,8 ile tahminlere paralel büyüdüğü görüldü. İlk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısının ise 213 bine gerilediği kaydedildi.

Ekim ayında dayanıklı mal siparişlerinde yüzde 0,2 artış yaşanırken, mal ticareti açığı yüzde 8,8 azalarak 99,1 milyar dolara düştü. Analistler, gün içinde açıklanacak kişisel tüketim harcamaları verisinin yatırımcılar tarafından dikkatle izleneceğini belirtti.

Dün yükselişe geçen tahvil faizleri, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın yeni tarife tehditleri sonrasında bugün gerileme kaydetti. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,25 seviyesine düştü.

Jeopolitik gerilimler de yatırımcılar tarafından takip ediliyor. İsrail ve Lübnan arasındaki ateşkes sonrası petrol fiyatlarında yatay seyir gözlemlendi. Ayrıca, Trump yeni dönemdeki ekibini şekillendirmeye devam ederek, Jamieson Greer'ı ABD Ticaret Temsilcisi (USTR), Kevin Hassett'i de Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü olarak atadı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.