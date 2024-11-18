New York Borsası Karışık Seyirle Başladı

New York Borsası Haftaya Karışık Başladı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününe karışık bir seyirle giriş yaptı. Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,03 azalış göstererek 43.431,89 puana geriledi. Öte yandan, S&P 500 endeksi yüzde 0,06 artarak 5.874,17 puana ulaştı; Nasdaq endeksi de yüzde 0,2 yükselerek 18.717,93 puana çıktı.

Fed'in Açıklamaları Piyasalara Yansıyor

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın, ekonominin faiz indirimleri için acele edilmesini gerektirmediğine dair açıklamalarının ardından, geçtiğimiz hafta düşüş yaşayan pay piyasalarında karışık bir seyir izleniyor. Para piyasasındaki fiyatlamalar, Fed'in yüzde 58 ihtimalle gelecek politika faizini 25 baz puan düşüreceği, yüzde 42 ihtimalle sabit tutacağı öngörüsüyle şekilleniyor.

Önemli Şirket Bilançoları Bekleniyor

Analistler, bu hafta açıklanacak olan önemli şirket bilançolarına dikkat çekiyor. Chip üreticisi Nvidia ile ünlü perakende zincirleri Walmart ve Target'ın finansal sonuçlarının açıklanması bekleniyor.

Özellikli Hisse Performansları

Kurumsal tarafta, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın ekibinin otonom araçlar için düzenlemeleri gevşetme çalışmaları, Tesla'nın hisselerini yaklaşık yüzde 6 kazançla güne başlattı. Bununla birlikte, araç çağırma uygulamaları olan Uber'in hisseleri yüzde 3,4, Lyft'in hisseleri ise yüzde 3,9 değer kaybetti.

Ayrıca Nvidia'nın hisseleri, yeni nesil Blackwell çiplerinin sunucu raflarında aşırı ısınma sorunu yaşadığı iddiaları nedeniyle yüzde 1,5 değer kaybetti.

Spirit Airlines'ın hisselerindeki işlemler ise, şirketin iflas koruması başvurusunda bulunmasının ardından durduruldu. Spirit Airlines'ın hisseleri, yılbaşından bu yana yüzde 90'nın üzerinde düşüş yaşadı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.