New York Borsası Karışık Seyirle Kapanış Yaptı

New York borsası, günü karışık seyirle tamamladı. Kapanışta, Dow Jones endeksi 100 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,28 azalarak 43.268,94 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,4 artışla 5.916,98 puana ulaşırken, Nasdaq endeksi de %1,04 kazançla 18.987,47 puana yükseldi.

Rusya ve Ukrayna arasında artan gerilim, yatırımcıların risk iştahını olumsuz etkileyerek pay piyasalarının güne kayıpla başlamasına neden oldu. Ancak analistler, Ukrayna'nın gece Rus toprağı Bryansk bölgesine Amerikan yapımı uzun menzilli Kara Taktik Füze Sistemleri (ATACMS) ile saldırı düzenlediğini ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ülkesinin balistik füze saldırılarına nükleer silahla yanıt verme doktrinini onayladığını belirtti.

Teknoloji ve perakende hisselerindeki iyimserliğin, jeopolitik endişeleri dengelemeye yardımcı olduğu ifade edildi. Bu bağlamda, teknoloji devi Nvidia'nın bilançosunun yarın açıklanması bekleniyor.

Kurumsal tarafta, ABD'li perakende devlerinden Walmart‘ın hisseleri, şirketin satış ve kâr tahminlerini art arda üçüncü kez artırmasının ardından yaklaşık yüzde 3 yükseldi. Ancak Lowe's’un hisseleri, 3 aylık finansal sonuçlarının beklentileri aşmasına karşın yaklaşık yüzde 5 değer kaybetti.

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın ekibinin otonom araçlar üzerindeki düzenlemeleri gevşeteceğine dair haberler sonrasında Tesla hisseleri, yüzde 2'nin üzerinde bir artış gösterdi. Ayrıca, Nvidia'nın hisseleri de yarın açıklanacak finansal sonuçlar öncesinde yüzde 5‘e yakın yükseliş yaşadı.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları da dikkatle takip edilirken, Kansas City Fed Başkanı Jeff Schmid, bankanın faiz indirimlerinin enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru ilerlediğine olan güvenin bir işareti olduğunu ifade etti. Fed'in büyük mali açıkların enflasyona neden olmasını engelleyeceğini vurgulayan Schmid, bunun daha yüksek faiz oranları anlamına gelebileceğini belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.