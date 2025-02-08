DOLAR
35,94 0,01%
EURO
37,13 -0,01%
ALTIN
3.306,95 0,01%
BITCOIN
3.448.065,41 -0,14%

New York Borsası Tarife Endişeleriyle Düşüşe Geçti

New York borsası, ABD Başkanı Trump'ın tarifelerle ilgili açıklamaları sonrası değer kaybetti. Dow Jones ve S&P 500 endekslerinde önemli düşüşler yaşandı.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 00:44
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 00:44
New York Borsası Tarife Endişeleriyle Düşüşe Geçti

New York Borsası Tarife Endişeleriyle Düşüşe Geçti

New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump'ın, gelecek hafta birçok ülkeye yönelik karşılıklı tarifeler açıklamayı planladığını duyurmasının ardından düşüşle kapandı. Kapanışta Dow Jones endeksi 400 puanın üzerinde değer kaybederek %0,99 azalışla 44.303,65 puana geriledi.

Endekslerde Düşüş

S&P 500 endeksi %0,95 azalışla 6.026,01 puana, Nasdaq endeksi ise %1,36 kayıpla 19.523,40 puana düştü. ABD'de yaşanan tarife endişeleri, pay piyasalarında negatif bir seyirle sonuçlandı.

Trump'ın Açıklamaları Piyasaları Tedirgin Etti

Trump, Japonya Başbakanı İşiba Şigeru ile Oval Ofis'teki görüşmesi öncesi yaptığı açıklamalarda, karşılıklı ticaretle ilgili önemli bir duyuru yapacağını belirtip bir basın toplantısı düzenleyeceklerini ifade etti. Bu durum, piyasalarda ticaret savaşının tırmanacağından duyulan endişeleri artırdı.

Tüketici Güveni ve İstihdam Verileri

ABD'de açıklanan tüketici güven endeksi, tarife endişelerinin tüketicilerin enflasyon korkularını artırdığını gözler önüne serdi. Michigan Üniversitesi tarafından ölçülen tüketici güven endeksi, şubatta 67,8 ile Temmuz 2024'ten bu yana en düşük seviyesine geriledi. Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi ise %3,3'ten %4,3'e çıkarak son 3 ayın zirvesine ulaştı.

Bununla birlikte, ABD Merkez Bankası (Fed)'nın izlediği tarım dışı istihdam verileri de dikkat çekti. Ocak ayında tarım dışı istihdam sadece 143 bin kişi artarken, işsizlik oranı %4,1’den %4’e düştü. Fed’in izlediği ortalama saatlik kazançlar ise %0,5 artış gösterdi.

Faiz Beklentileri ve Kurumsal Sonuçlar

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi %4,48'e yükselirken, dolar endeksi %0,35 artışla 107,9 seviyesinde işlem gördü. Para piyasalarında, Fed'in bir sonraki faiz indirimine haziran ayından önce gitmeyeceği yönünde beklentiler oluştu.

Kurumsal tarafta ise dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Amazon hisseleri, şirketin net satış ve karının beklentileri aşmasına rağmen, bu yıla dair satış tahminlerinin hayal kırıklığı yaratmasıyla %4,1 değer kaybetti. Elf Beauty hisseleri ise %19,6 düşüş gösterirken, Expedia hisseleri finansal sonuçlarının beklentileri aşmasının ardından %17,3 değer kazandı.

İLGİLİ HABERLER

Emekliler Bayramda Çifte Sevinç Yaşayacak! İkramiye Tutarları Gündemde

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

Belediyeden Dar Gelirliye Umut: Sosyal Destek Kartı Hayata Geçti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trump: Nippon Steel, US Steel'i Satın Almayacak, Yatırım Yapacak
2
Vergi Denetleme Kurulu 250 Müfettiş Yardımcısı Alacak
3
New York Borsası Tarife Endişeleriyle Düşüşe Geçti
4
BIST 100 Endeksi Günü Yükselişle Tamamladı
5
AB, ABD'nin Haksız Tarifelerine Sert Yanıt Verecek
6
Hazine Nakit Dengesi Ocak Ayında 204 Milyar Lira Açık Verdi
7
Rusya, Benzin İhracat İznini Uzattı

Emekliler Bayramda Çifte Sevinç Yaşayacak! İkramiye Tutarları Gündemde

Kurtalan'da Rekor Promosyon: Yapı Kredi 76.000 TL Ödeyecek!

Devletten Yatırım Hamlesi: 49 Yıl Bedelsiz Arazi Kullanımı İmkanı!

Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!

Emeklilere Promosyon Zamı Müjdesi: ING'den 25.000 TL Destek!

Okul Ulaşımında Fahiş Zamlar! Velileri Zora Sokacak Artışlar

Belediyeden Dar Gelirliye Umut: Sosyal Destek Kartı Hayata Geçti

Emekli Maaşlarından Yüzde 17 Kesinti Dikkat! Mart 2025'te Başlayacak