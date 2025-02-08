New York Borsası Tarife Endişeleriyle Düşüşe Geçti

New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump'ın, gelecek hafta birçok ülkeye yönelik karşılıklı tarifeler açıklamayı planladığını duyurmasının ardından düşüşle kapandı. Kapanışta Dow Jones endeksi 400 puanın üzerinde değer kaybederek %0,99 azalışla 44.303,65 puana geriledi.

Endekslerde Düşüş

S&P 500 endeksi %0,95 azalışla 6.026,01 puana, Nasdaq endeksi ise %1,36 kayıpla 19.523,40 puana düştü. ABD'de yaşanan tarife endişeleri, pay piyasalarında negatif bir seyirle sonuçlandı.

Trump'ın Açıklamaları Piyasaları Tedirgin Etti

Trump, Japonya Başbakanı İşiba Şigeru ile Oval Ofis'teki görüşmesi öncesi yaptığı açıklamalarda, karşılıklı ticaretle ilgili önemli bir duyuru yapacağını belirtip bir basın toplantısı düzenleyeceklerini ifade etti. Bu durum, piyasalarda ticaret savaşının tırmanacağından duyulan endişeleri artırdı.

Tüketici Güveni ve İstihdam Verileri

ABD'de açıklanan tüketici güven endeksi, tarife endişelerinin tüketicilerin enflasyon korkularını artırdığını gözler önüne serdi. Michigan Üniversitesi tarafından ölçülen tüketici güven endeksi, şubatta 67,8 ile Temmuz 2024'ten bu yana en düşük seviyesine geriledi. Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi ise %3,3'ten %4,3'e çıkarak son 3 ayın zirvesine ulaştı.

Bununla birlikte, ABD Merkez Bankası (Fed)'nın izlediği tarım dışı istihdam verileri de dikkat çekti. Ocak ayında tarım dışı istihdam sadece 143 bin kişi artarken, işsizlik oranı %4,1’den %4’e düştü. Fed’in izlediği ortalama saatlik kazançlar ise %0,5 artış gösterdi.

Faiz Beklentileri ve Kurumsal Sonuçlar

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi %4,48'e yükselirken, dolar endeksi %0,35 artışla 107,9 seviyesinde işlem gördü. Para piyasalarında, Fed'in bir sonraki faiz indirimine haziran ayından önce gitmeyeceği yönünde beklentiler oluştu.

Kurumsal tarafta ise dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Amazon hisseleri, şirketin net satış ve karının beklentileri aşmasına rağmen, bu yıla dair satış tahminlerinin hayal kırıklığı yaratmasıyla %4,1 değer kaybetti. Elf Beauty hisseleri ise %19,6 düşüş gösterirken, Expedia hisseleri finansal sonuçlarının beklentileri aşmasının ardından %17,3 değer kazandı.