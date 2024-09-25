New York Borsası Yatay Seyirle Açıldı

New York Borsası Güne Yatay Seyirle Başladı

New York borsası, günün ilk işlem saatlerinde yatay bir seyir izlemeye başladı. Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,07 oranında bir artış göstererek 42.236,09 puana yükseldi.

Endekslerin Güncel Durumu

S&P 500 endeksi ise hafif bir düşüş yaşayarak yüzde 0,01 azalışla 5.733,65 puana geriledi. NASDAQ endeksi de yüzde 0,13'lük bir kayıpla 18.050,35 puana düştü.

Ekonomik Verilerin Etkisi

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) alacağı kararlar hakkında belirsizlikler devam ederken, borsa yatırımcıları harekete geçmekte zorlanıyor. Analistler, son dönemde ortaya çıkan enflasyon kaygılarının yerini resesyon korkularına bıraktığını ve Amerika'daki ekonomik aktivite ile iş gücü piyasasına ilişkin sinyallerin, Fed'in Kasım ve Aralık aylarındaki adımlarına dair ipuçları sunacağını belirtiyorlar.

Tüketici Güven Endeksi ve Mortgage Faizleri

Dün açıklanan tüketici güven endeksinin beklentilerin altında kalması, yatırımcıları olumsuz etkileyerek iş gücü piyasasındaki durum konusunda endişeleri artırdı. Ayrıca, 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranının geçen hafta yüzde 6,13 ile Eylül 2022'den bu yana en düşük seviyesine gerilediği bildirildi. Mortgage başvurularında ise yüzde 11'lik bir artış gözlemlendi ve bu, son iki yılın en yüksek seviyesine ulaştı.