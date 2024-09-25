New York Borsası Yükselişle Kapatıldı

New York Borsası Yüzde 0,20 Artışla Yükseldi

New York borsası, günü yükselişle tamamlayarak önemli bir gün daha geçirdi. Kapanışta Dow Jones endeksi %0,20 artış ile 42.208,22 puana yükseldi. S&P 500 endeksi ise %0,25 değer kazanarak 5.732,93 puana çıkarak yeni bir rekor tazeledi.

Nasdaq'dan Da Yükseliş

Nasdaq endeksi ise %0,57'lik bir kazançla 18.076,10 puana ulaşmayı başardı.

Tüketici Güvenindeki Düşüş Ve Faiz İndirim Beklentileri

ABD'de, tüketici güvenindeki zayıflamaya dair verilerin açıklanmasıyla bu yıl ek faiz indirimlerine yönelik beklentiler artış gösterdi. Ülkede açıklanan Conference Board Tüketici Güven Endeksi, eylülde 6,9 puanlık bir azalış ile 98,7 seviyesine geriledi, bu da piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

İş Gücü Piyasasına Dair Endişeler

Tüketici güvenindeki düşüş, iş gücü piyasasına dair endişelerle eylül ayında yaşanan gerileme, Ağustos 2021'den bu yana görülen en büyük düşüşü temsil ediyor.

Fed Yetkililerinin Açıklamaları

Veri gündeminin yanı sıra, Fed yetkililerinin açıklamaları da yatırımcılar tarafından dikkatle takip edildi. Faiz indirimine karşı çıkan Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman, enflasyon oranlarının %2 hedefinin üzerinde olduğunu ve politika duruşunda daha temkinli olunması gerektiğini vurguladı.

Kurumsal Gelişmeler

Kurumsal tarafta, çip üreticisi Nvidia’nın hisseleri, CEO Jensen Huang’ın hisse satışını tamamladığına yönelik haberler sonrası %3,9 değer kazandı. Diğer yandan, Visa’nın hisseleri, ABD Adalet Bakanlığı tarafından şirketin rekabeti engellediği iddialarıyla açılan dava sonucu %5,5 düştü.

Çinli Şirketlerde Yükseliş

Öte yandan, Alibaba gibi Çinli şirketlerin ABD'de işlem gören hisseleri, Çin Merkez Bankası'nın iç talepteki zayıflık ve gayrimenkul sektöründeki durgunluğu canlandırma amaçlı açıklamaları sonrası yükseliş kaydetti.