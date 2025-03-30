Norveç'te Alman Şirketin Roketi Kalkıştan Sonra Patladı

Norveç'te Uzay Roketi Patladı

Almanya merkezli Isar Aerospace tarafından geliştirilen Spectrum roketi, Norveç'in Andoya Uzay Üssü'nden fırlatıldıktan sadece 30 saniye sonra havada infilak etti.

Patlama Detayları

Roket, yerel saatle 12.30’da havalandı ve fırlatmanın canlı yayını sırasında yüksek bir patlama sesi duyuldu. Yaklaşık 50 ton ağırlığında olan roket, Andoya adasına yakın fırlatma rampasına düştü. Andoya Space tarafından yapılan açıklamada, roketin okyanusa düşerek kimsenin zarar görmediği belirtildi.

Çevresel ve Maddi Değerlendirme Süreci

Ayrıca, patlamanın ardından çevresel ya da maddi hasarların değerlendirilmesine yönelik çalışmalar devam ettiği belirtildi. Ancak roketin düşüş nedeni hakkında henüz bir bilgi verilmedi.

Spectrum Roketi Hakkında

Özel mürettebatsız bir yapı ile tasarlanan 28 metre yüksekliğindeki Spectrum roketi, Avrupa'nın ticari bir uzay üssünden yörüngeye fırlatılan ilk roket olma hedefini taşımaktaydı. Fakat, planlanan 100 kilometre yükseklikte uzaya ulaşamadı.

Isar Aerospace CEO'sunun Açıklamaları

Isar Aerospace Üst Yetkilisi (CEO) Daniel Metzler, “Bugünkü ilk uçuşumuzda temiz bir kalkış gerçekleştirdik, 30 saniyelik bir uçuş yaptık ve bu sırada pisti havaya uçurmadık.” ifadelerini kullandı.

Küresel Uydu Pazarındaki Gelişmeler

ABD ve Avrupa arasındaki jeopolitik gerilimler, uzaya bağımsız erişimi güvenlik ve ekonomik nedenlerle daha da önemli hale getiriyor. Isar Aerospace'ın 400 milyon avro aşan sermayesiyle, mülteci yeni bir fabrika kurarak yılda 40 fırlatma aracı üretmeyi hedefliyor.

Öte yandan, Goldman Sachs tarafından yapılan bir araştırmaya göre, küresel uydu pazarının gelecek 10 yıl içinde 15 milyar dolardan 108 milyar dolara çıkması bekleniyor. Önümüzdeki beş yıl içinde dünyadan 1000 kilometre yüksekliğe kadar 70 bin uydu konuşlandırılacak.

Eleştiriler ve Bağımlılık

ABD’nin Space X uzay şirketi, roket fırlatmalarında dünya genelinde baskın konumda bulunuyor. Almanya'nın Bundeswehr birliklerinin keşif uyduları, Space X tarafından uzaya gönderilmesi, Alman savunmasının ABD ve Elon Musk'a bağımlı hale gelmesi nedeniyle Alman basınında eleştirilerle karşı karşıya kaldı.