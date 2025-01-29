Norveç Varlık Fonu'ndan Rekor Gelir: 222 Milyar Dolar

Norveç Varlık Fonu'ndan Tarihi Başarı

Norveç Varlık Fonu, geçen yıl 222 milyar dolar (2 trilyon 511 milyar Norveç kronu) ile rekor kar açıklayarak yatırım dünyasında dikkatleri üzerine çekti. Fonun piyasa değeri, 31 Aralık 2024 itibarıyla 19 trilyon 742 milyar Norveç kronu (1 trilyon 744 milyar dolar) seviyesine ulaştı.

Yatırım Getirisi ve Portföy Dağılımı

2024 yılına ait finansal sonuçlarla birlikte, Norveç Varlık Fonu'nun yatırım getirisi %13 olarak kaydedildi. Bu oran, geçmiş yılın rekorunu geçerek art arda ikinci kez yıllık kar elde edilmesini sağladı. Fonun portföyü ise %71,4 hisse senetleri, %26,6 sabit getirili menkul kıymetler, %1,8 gayrimenkul yatırımları ve %0,1 halka arz olmayan yenilenebilir enerji altyapı yatırımlarından oluşmaktadır.

Sonuçlar ve Açıklamalar

Fonun Yatırım Yönetimi Başkanı Nicolai Tangen, "Fon, çok güçlü bir borsa piyasasının sonucu olarak 2024'te çok iyi getiriler elde etti. Özellikle Amerikan teknoloji hisseleri çok iyi performans gösterdi," ifadelerini kullandı. Ayrıca, fon sabit getirili menkul kıymet yatırımlarından %1 getiri sağlarken, borsada işlem görmeyen gayrimenkul yatırımlarında %1 zarar etti.

Norveç Varlık Fonu'nun Küresel Etkisi

1990 yılından beri Norveç'in petrol ve doğal gaz üretiminin getirisiyle yurtdışındaki hisse senedi, tahvil ve emlak piyasalarına yatırım yapan Norveç Varlık Fonu, şu anda 70 ülkede ve 8 bin 659'dan fazla firmada yatırımları bulunuyor. Dünya borsalarındaki hisselerin %1,5'ini elinde tutan fon, bu özelliği ile dünyanın en büyük yatırımcılarından biri olarak tanınıyor. Fonun büyüklüğü, Norveç'te kişi başına yaklaşık 300 bin dolar değerindedir.