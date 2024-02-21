Bist 100
9.312,12 0%
DOLAR
31,01 0,31%
EURO
33,58 0,36%
ALTIN
2.018,6 0,33%

O ilde yaşayan 18 yaş üzerine 15.000 TL hibe! Başvurular yeniden açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni evlenen çiftlere destekler verilirken yüzde 115 artış gösterdiği görüldü. Evlilik Desteği paketi 15 bin TL'ye çıkartılırken çiftlerin gelir ve ihtiyaç durumuna bakılarak tek seferlik ödeme yapılacağı bilgisi verildi.

Yayın Tarihi: 21.02.2024 21:21
Güncelleme Tarihi: 21.02.2024 21:21
O ilde yaşayan 18 yaş üzerine 15.000 TL hibe! Başvurular yeniden açıldı

İBB üzerinde ekonomik krizlerin getirisiyle beraber artan yoksullukla beraber yeni evlenen çiftlere maddi destek sağlandı. 7 bin TL olan evlilik desteği 15 bin TL olarak güncellendi. 14 Nisan 2023 tarihiyle beraber uygulamaya geçilirken evlilik desteği bu zamana kadar 8.682 çifte ulaştırıldı.

BAŞVURU KOŞULLARI
-TC vatandaşı olmak
-İstanbul'da ikamet etmek
-Çiftin 18 yaş üzeri olması
-Medeni durumun evli olması
-Birden fazla evlilik yardımı başvurusunun olmaması
-Nikah tarihinin başvuru tarihinden en fazla 90 gün sonra olması.
evlilik desteği
BAŞVURU NEREYE YAPILIR?
Evlilik desteği için başvurular ALO 153 Çözüm Merkezi İstanbul Senin Uygulaması ya da Sosyal ve Ekonomik Destek Online Başvuru (sosyalyardim.ibb.gov.tr) kanalları üzerinden gerçekleşir.

BAŞVURU DETAYLARI
Başvuru sahibinin kadın veya erkek olduğuna bakılmadan nakit destek verilir.
Başvuru esnasında eş adaylarından sadece birinin ikamet İstanbul'da ikamet etmesi
Başvuruda bulunan kişinin sosyal destek üzerinden ihtiyacın kontrol edilmesi
Nakit Destek, kadının banka hesabına evlilik resmi olarak gerçekleştirildikten sonra yatırılıyor.

İLGİLİ HABERLER

17 milyon emekliye uyarı! Bir daha emekli maaşı alamayacaklar listesinde var mısınız hemen bakın!

17 milyon emekliye uyarı! Bir daha emekli maaşı alamayacaklar listesinde var mısınız hemen bakın!

Halk Bankası da promosyonu fişe taktı! Evet diyene 32.875 TL ödüyor

Halk Bankası da promosyonu fişe taktı! Evet diyene 32.875 TL ödüyor

Gram altındaki son fırsatı kaçıran yandı! O tarihten itibaren gramı 3000 TL olacak

Gram altındaki son fırsatı kaçıran yandı! O tarihten itibaren gramı 3000 TL olacak

Motorinin 60 TL olacağı tarih verildi! Araç sahipleri o günün gelmesini asla istemeyecek

Motorinin 60 TL olacağı tarih verildi! Araç sahipleri o günün gelmesini asla istemeyecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
PTT kimliğiyle gelene 3500 TL para yardımı yapıyor! Tek şart ile hane başı ödenecek
2
Fiat Fiorino'nun yeni fiyat listesi yüz güldürmedi! Aile arabası sevenler bir tık hüsrana uğrayacak
3
Doğalgaz bedava oldu! Artık fatura gelmeyecek, tek kuruş ödemeyecekler
4
Motorinin 60 TL olacağı tarih verildi! Araç sahipleri o günün gelmesini asla istemeyecek
5
1069 muhtelif arsa satışa çıkartılıyor! Bu 48 ilde olanlar şansı yakalayacak
6
O ilde yaşayan 18 yaş üzerine 15.000 TL hibe! Başvurular yeniden açıldı
7
Citroen'in o modeli fiyatıyla Clio'yu solladı! Arayan tarayan daha ucuzunu bulamıyor

Bakanlığa kadın-erkek binlerce personel alımı duyuruldu! KPSS puanı olan şak diye işe girecek

Kış gününde içinizi ısıtacak erişteli yoğurt çorbası tarifi! Buram buram Anadolu kokuyor

O ilde yaşayan 18 yaş üzerine 15.000 TL hibe! Başvurular yeniden açıldı

17 milyon emekliye uyarı! Bir daha emekli maaşı alamayacaklar listesinde var mısınız hemen bakın!

Yaza fit girmek isteyenlere özel 1 haftada 7 kilo verdiren tarif! Sadece iki malzemeyle yapılıyor

1 Nisan'da emeklisi, asgari ücretlisi için hayat bitecek! MTV 4 kere, ÖTV tavan yapacak

Halk Bankası da promosyonu fişe taktı! Evet diyene 32.875 TL ödüyor

Gram altındaki son fırsatı kaçıran yandı! O tarihten itibaren gramı 3000 TL olacak

Türkiye’nin en uygun fiyatlı elektriklisi için müjdeli haber! Daha da ucuzlayacak!

Kişilik Testi: Çantanızı Hangi Şekilde Taşıdığınız Gizli Kişilik Özelliklerinizi Gösteriyor

Motorinin 60 TL olacağı tarih verildi! Araç sahipleri o günün gelmesini asla istemeyecek

Resimdeki Farklı Güneşi 7 Saniyede Bulmak Bir Dahi İşi: Gözleri Kartal Gibi Olanlar Bu Testi Çözüyor