O ilde yaşayan 18 yaş üzerine 15.000 TL hibe! Başvurular yeniden açıldı

İBB üzerinde ekonomik krizlerin getirisiyle beraber artan yoksullukla beraber yeni evlenen çiftlere maddi destek sağlandı. 7 bin TL olan evlilik desteği 15 bin TL olarak güncellendi. 14 Nisan 2023 tarihiyle beraber uygulamaya geçilirken evlilik desteği bu zamana kadar 8.682 çifte ulaştırıldı.
BAŞVURU KOŞULLARI
-TC vatandaşı olmak
-İstanbul'da ikamet etmek
-Çiftin 18 yaş üzeri olması
-Medeni durumun evli olması
-Birden fazla evlilik yardımı başvurusunun olmaması
-Nikah tarihinin başvuru tarihinden en fazla 90 gün sonra olması.
BAŞVURU NEREYE YAPILIR?
Evlilik desteği için başvurular ALO 153 Çözüm Merkezi İstanbul Senin Uygulaması ya da Sosyal ve Ekonomik Destek Online Başvuru (sosyalyardim.ibb.gov.tr) kanalları üzerinden gerçekleşir.
BAŞVURU DETAYLARI
Başvuru sahibinin kadın veya erkek olduğuna bakılmadan nakit destek verilir.
Başvuru esnasında eş adaylarından sadece birinin ikamet İstanbul'da ikamet etmesi
Başvuruda bulunan kişinin sosyal destek üzerinden ihtiyacın kontrol edilmesi
Nakit Destek, kadının banka hesabına evlilik resmi olarak gerçekleştirildikten sonra yatırılıyor.
İBB üzerinde ekonomik krizlerin getirisiyle beraber artan yoksullukla beraber yeni evlenen çiftlere maddi destek sağlandı. 7 bin TL olan evlilik desteği 15 bin TL olarak güncellendi. 14 Nisan 2023 tarihiyle beraber uygulamaya geçilirken evlilik desteği bu zamana kadar 8.682 çifte ulaştırıldı.
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