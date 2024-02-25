O ilde yaşayan emeklilerin derdi tasası bitti! Artık bunlar için hiç para ödemeyecekler

Emeklilere ekonomik destek sağlanırken yüzde 49,25 oranındaki zamla beraber en düşük maaş 10 bin TL olarak açıklandı. Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyerilerine de yüzde 50 oranında zam yapılarak güncel rakam 3 bin TL olarak duyuruldu.



Bayram ikramiyelerine gelen zamlar emeklilerin gündeminde yer alırken memnuniyet sağlamadığı görüldü. Enflasyondan ötürü emekli maaşları da diğer senelere bakılarak düşük olarak karşılandı. Emeklilerle ilgili gelişmeler devam ederken yerel yönetimlerde geçim sıkıntısı yaşayan emeklilere sosyal destekler başlatıldı.

Emeklileri rahatlatması amaçlanırken Karabük Belediyesi'nden gelen müjdeyle beraber şartlara uygunluk kontrol edilerek ulaşımın ücretsiz kullanılacağı belirtildi.



BAŞVURU ŞARTLARI

Başvurudan faydalanmak için vatandaşlar belediye tarafından gerekli belgeler ile Balık Pazarı Kart Dolum Merkezi ya da Sosyal Yaşam Merkezlerine gidilerek ücretsiz toplu taşıma kartına sahip olabilir.



GEREKLİ EVRAKLAR

-1 Adet Fotoğraf,



- Emeklilik Belgesi,



- İkametgah Belgesi,



- Başvuru Formu

