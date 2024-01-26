O ilde yaşayanlara 1000 TL yardım! Emekliler sevinçten havaya uçacak

Sosyal sorumluluk projelerine büyük önem veren ve dar gelirlilere her zaman destek veren CHP’li Efes Selçuk Belediyesi'nin başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, şimdi de emekliler için harekete geçti. Efes Selçuk Belediyesi, “Emekli Efeslim Kart” ile geliri 10.000 TL'nin altında olan tüm emeklilere aylık 1.000 TL destek verileceğini duyurdu.

Dar gelirli vatandaşlar için konomik yardım sağlamayı, toplumda dayanışma ve işbirliği kültürünü yaygınlaştırmayı hedefleyen Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, son hamlesiyle osyal demokrat belediyeciliği hakkında farkını ortaya çıkardı. Sengel’in girişimiyle son zamanlarda oldukça artan ekonomik kriz, artış gösteren yoksulluk ve azalan satın alma gücü dikkate alınarak şehirde yaşayan ve maaşı 10 bin TL'nin altında olan emekliler "Emekli Efeslim Kart” sayesinde 1.000 TL'lik destek alacaklar.

Bu destekten faydalanmak isteyen emekli vatandaşlar 26 Ocak gününe kadar Efes Selçuk Belediyesi'nin Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'ne başvurabilirler. Başvuru koşullarında kişinin kayıtlı gayrimenkulünün bulunmaması ve hanede ikinci gelir elde eden kimsenin bulunmaması ön koşuldur.

BAŞKAN SENGEL: DAYANIŞMAYI EMEKLİLERİMİZ İLE BÜYÜTMEK İSTİYORUZ





Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel; ekonomik durum nedeniyle emeklilerin zor durumda olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Alım gücünün giderek düştüğü bir dönemde olmamıza rağmen emekli aylığının 10 bin TL olması çok üzücü. Elektrik faturası, doğalgaz ve gıdaya erişim nedeniyle 10 bin TL ceza kesilen emeklilere yaşam koşullarını karşılama desteği sağlamak istiyoruz. Efes Selçuk Belediyesi, başından beri her şeyi sosyal topluluk ruhu içinde, bir dayanışma ağıyla birlikte gerçekleştirmeyi kendisine hedef edinmiştir. Bu nedenle, kendi bölgelerinde 10.000 TL'ye sıkışıp kalan emeklilere, Emekli Efeslim Kart adı altında, hanelerinin tek geliri varsa 1.000 TL destek sağlıyoruz. Bu dayanışmayı her ay en azından biraz daha genişletmeyi umuyoruz. Efes Selçuk, sosyal topluluk ruhuna uygun olarak emekli vatandaşlarımıza Emekli Efeslim Kart ile 1.000 liralık ek destek paketi sunmayı planlıyor."