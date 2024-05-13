Bist 100
10.162,08 0%
DOLAR
32,2 -0,05%
EURO
34,8 -0,2%
ALTIN
2.418,76 -0,55%

O tarihe kadar başvurmayan emekli yandı! Tek kuruş para alamayacaklar

Bayram ikramiyelerinin Kurban Bayramı’ndan hemen önce ödenmesi konusunda uzmanlar çeşitli uyarılarda bulunmaya devam ediyorlar. Belirli kişilerin hesaplarına yatırılacak bayram ikramiyesi miktarı beklenenden az olacak. İşte konuya dair tüm detaylar...

Yayın Tarihi: 13.05.2024 12:40
Güncelleme Tarihi: 13.05.2024 12:40
O tarihe kadar başvurmayan emekli yandı! Tek kuruş para alamayacaklar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı arefesinde yaptığı duyuruda, bayram ikramiyelerini yüzde 50 artırdıklarını bildirdi. Böylece, geçtiğimiz yıl 2 bin TL olan ikramiye miktarı, bu artışla 3 bin TL’ye çıkarıldı.

emekli ikramiye

EMEKLİ İKRAMİYE ÖDEMELERİ VE YILLIK DÜZENLEMELER

2018’den itibaren başlatılan ve yılda iki kez emeklilere ödenen ikramiye uygulaması, bu yıl da bayram öncesinde emeklilerin hesaplarına aktarıldı.

İKRAMİYE MİKTARLARINDA BEKLENMEDİK FARKLILIKLAR

Enflasyonun yüksek seyretmesi nedeniyle yapılan zamların yetersiz kaldığı görülürken, 3 bin TL olarak belirlenen bayram ikramiyeleri Ramazan Bayramı’nda birçok vatandaşın hesabına yatırıldı. 

Şimdi ise dikkatler, Kurban Bayramı için yapılacak ikramiye ödemelerine çevrildi. Mevcut durumda bir değişiklik olmazsa, SGK’dan gelir veya aylık alan tüm kişilere Kurban Bayramı öncesinde ikramiye ödenmesi bekleniyor. Ancak, Kurban Bayramı’nda bazı vatandaşların ikramiyeleri eksik yatırılacak.

emekli maaşı

DUL VE YETİM AYLIĞI ALANLAR İÇİN İKRAMİYE HESAPLAMALARI

Milliyet gazetesinden Cem Kılıç’ın analizine göre, dul ve yetim maaşı alan kişilere ödenecek bayram ikramiyesi miktarları, ölüm aylığı oranlarına göre farklılık gösterecek. 

Örneğin, eşini kaybettikten sonra çalışmaya devam eden ve %50 oranında ölüm aylığı alan kadınlar için 1.500 TL, çalışmayan ve emekli olmayan dul eşler için %75 oranında ölüm aylığı alanlara 2.250 TL bayram ikramiyesi ödenecek. Babasını kaybeden ve aylık alan kız çocukları ise, %25 oranında yetim aylığı aldıkları için 750 TL bayram ikramiyesi alacaklar.

İLGİLİ HABERLER

Bankalar promosyon rekabetini aya çıkardı! İş Bankası 35.500 TL ödeyecek

6 gün içinde bankaya koştur koştur giden gençlere 19 Mayıs ödemesi! Yüzde 19 indirim yapılacak

Kurban Bayramı'na ramak kala Resmi Gazete de yayımlandı! Kurban kesenler dikkat etmezse yandı!

Bugün Denizbank'a giden emekli 55.000 TL'yi kapıyor: Başvurular anında okeyi alıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
2
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
3
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
Borçlulara Meclis'ten müjdeli haber! O borçların tamamı sıfırlanacak

Emeklilerin o borçları silinecek! e-Devlet'ten mutlaka kontrol edin

Bugün Denizbank'a giden emekli 55.000 TL'yi kapıyor: Başvurular anında okeyi alıyor

Et pişerken içinden gelen kırmızı su meğer kan değilmiş! Gerçek ilk kez ortaya çıktı

Yaza düğün yapacaklar dikkat! İslam Memiş'ten şoke eden gram altın uyarısı

6 gün içinde bankaya koştur koştur giden gençlere 19 Mayıs ödemesi! Yüzde 19 indirim yapılacak

Benzin, motorin, LPG alanlar dikkat! Güncel akaryakıt fiyatlarında flaş değişiklik

Bankalar promosyon rekabetini aya çıkardı! İş Bankası 35.500 TL ödeyecek

Dilekçesiyle gelen 40 yaşında emekliliği kapar! Erken emeklilikte flaş detay

O tarihe kadar başvurmayan emekli yandı! Tek kuruş para alamayacaklar

Kurban Bayramı'na ramak kala Resmi Gazete de yayımlandı! Kurban kesenler dikkat etmezse yandı!

Renault Megane'da 165 bin TL'lik indirim birden! Mayıs ayı listesi çok şaşırtacak

O illere TOKİ piyangosu vurdu! Ucuza ev sahibi olmak için son fırsat geldi