O tarihe kadar başvurmayan emekli yandı! Tek kuruş para alamayacaklar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı arefesinde yaptığı duyuruda, bayram ikramiyelerini yüzde 50 artırdıklarını bildirdi. Böylece, geçtiğimiz yıl 2 bin TL olan ikramiye miktarı, bu artışla 3 bin TL’ye çıkarıldı.





EMEKLİ İKRAMİYE ÖDEMELERİ VE YILLIK DÜZENLEMELER

2018’den itibaren başlatılan ve yılda iki kez emeklilere ödenen ikramiye uygulaması, bu yıl da bayram öncesinde emeklilerin hesaplarına aktarıldı.

İKRAMİYE MİKTARLARINDA BEKLENMEDİK FARKLILIKLAR

Enflasyonun yüksek seyretmesi nedeniyle yapılan zamların yetersiz kaldığı görülürken, 3 bin TL olarak belirlenen bayram ikramiyeleri Ramazan Bayramı’nda birçok vatandaşın hesabına yatırıldı.

Şimdi ise dikkatler, Kurban Bayramı için yapılacak ikramiye ödemelerine çevrildi. Mevcut durumda bir değişiklik olmazsa, SGK’dan gelir veya aylık alan tüm kişilere Kurban Bayramı öncesinde ikramiye ödenmesi bekleniyor. Ancak, Kurban Bayramı’nda bazı vatandaşların ikramiyeleri eksik yatırılacak.





DUL VE YETİM AYLIĞI ALANLAR İÇİN İKRAMİYE HESAPLAMALARI

Milliyet gazetesinden Cem Kılıç’ın analizine göre, dul ve yetim maaşı alan kişilere ödenecek bayram ikramiyesi miktarları, ölüm aylığı oranlarına göre farklılık gösterecek.

Örneğin, eşini kaybettikten sonra çalışmaya devam eden ve %50 oranında ölüm aylığı alan kadınlar için 1.500 TL, çalışmayan ve emekli olmayan dul eşler için %75 oranında ölüm aylığı alanlara 2.250 TL bayram ikramiyesi ödenecek. Babasını kaybeden ve aylık alan kız çocukları ise, %25 oranında yetim aylığı aldıkları için 750 TL bayram ikramiyesi alacaklar.