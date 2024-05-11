O tarihi bekleyen parasını ikiye katlayacak! Kıyıda köşede altın biriktirenler dikkat

İslam Memiş yaptığı son açıklama ile gözleri üzerine topladı. Genel olarak Gram altın serbest piyasalarda 2430-2440 lira aralığında seyrediyorken İslam Memiş bu alanda pek çok yatırım tavsiyesi vermiştir. Yatırımcılar için 2280 doların altına ons altın sarkma durumunda, gram altın TL’de 2350-2450 lira aralığını takip edilmesini önerdi. Ayrıca TL konusunda yatırım yapacaklar içinde uzun süreli bir bekleme önerdi.

İslam Memiş genel olarak Gram altının son zamanlarda 2731 liraya kadar yükseldiği ve 300 lira değer kaybettiğini belirtti. Altın yatırım düşünenler için gram altının hedef olduğunu da belirtti. Gram altın için miktardan ziyade fiyat düşlerinin devam etmesi durumunda ilerleyen süreçlerde altın yatırımcılarına büyük bir yol açılacağı şeklinde İfadeleri ile altın yatırımcılarına son sinyali verdi.



Altın Yatırımcıları Dikkat! Bu Haber Size

Altın yatırımın yanı sıra İslam Memiş en çok kazandıran yatırımı da anlattı. Genel olarak doların ve altının yüksek olduğu düşünülse dahi bir gün içinde tüm dengelerin değişeceğini belirtti. Eğer ki bu süreçte devam eden dönemlerde bu şekilde sert düşüşler Yaşanır ise doların sene sonuna kadar baya yerini aranacağını ve genel olarak altın odaklı yatırımların öne çıkacağını savunup konuşmasını altını olanlar için kazançlı olan bir noktaya getirdi.