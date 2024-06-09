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O tarihten önce çocuğu olan ailelere müjde! PTT her ay maaş gibi yardım yapacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde doğum yardımı hizmetlerine ilişkin detayları duyurdu.

Yayın Tarihi: 09.06.2024 21:54
Güncelleme Tarihi: 09.06.2024 21:54
O tarihten önce çocuğu olan ailelere müjde! PTT her ay maaş gibi yardım yapacak

Türk vatandaşlarına ve Mavi Kart sahiplerine doğum yardımları verilmektedir. Bu avantaj, 15 Mayıs 2015 ve sonrasında doğan doğumlar için geçerlidir. Ancak ödenen tutara göre çocukların sıralaması belirlenirken 15 Mayıs 2015 tarihi öncesinde doğan çocuklar da dikkate alınacak.

Başvuru Süreci

Nüfus Kayıt Süreci: Başvurular, çocuğun doğumundan ve ilgili nüfus müdürlüğünün Kimlik Paylaşım Sistemine (KPS) kaydedilmesinden sonra yapılmalıdır.

Başvuru Yeri: Başvuruların Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri'ne ya da Sosyal Hizmet Merkezleri aracılığı ile yapılmaktadır. Adaylar ayrıca çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşuna da başvurabilirler.

O tarihten önce çocuğu olan ailelere müjde

Ödeme ve Hesaplamalar

Ödeme koşulları: Her iki ebeveynin de hayatta olması ve Türk vatandaşı/Mavi Kart sahibi olması halinde başvurunun hesaplaması ve ödemesi anneye yapılacaktır. Annenin Türk vatandaşı/mavi kart sahibi olmaması veya vefat etmesi durumunda işlem baba üzerinden gerçekleştirilecektir.

Ödeme Miktarı

İlk çocuk için: 300 TL

İkinci çocuk için: 400 TL

3. ve sonraki çocuklar: 600 TL

Özel Durumlar

İkiz Doğum: İkiz çocuklar, doğum sırasına göre 2. ve 3. çocuk şeklinde değerlendirilir ve toplam 1.000 TL ödeme olarak ödenir.

Ödeme Şekli: Ödemeler, yararlanıcının TC kimlik numarası veya Mavi Kart numarası kullanılarak PTT aracılığıyla yapılacak ve bir yıl içerisinde teslim alınması gerekmektedir. Aksi takdirde bir yıl içerisinde alınmayan ödemeler iade edilecektir.

Başvuru ve bilgi

Bu bilgi doğum bakımınız hakkında daha fazla bilgi edinmenize yardımcı olabilir. Başvuru sürecini ilgili kurumunuz aracılığıyla başlatabilirsiniz.

Aile ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın bu desteğinden faydalanmak için gerekli adımları takip edip başvuruda bulunabilirsiniz.

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