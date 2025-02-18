Ocak Ayında Gayrimenkul Satışlarında Rekor Artış: 238 Bin 938 İşlem

Türkiye'de Ocak Ayında Gayrimenkul Satışında Rekor Kırıldı

2024 yılına hızlı bir giriş yapan gayrimenkul sektörü, Türkiye genelinde ocak ayında satış rekorları kırdı. Geçtiğimiz ay gerçekleştirilen gayrimenkul satışları, 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 20,2 artış göstererek 238 bin 938 seviyesine ulaştı. Bu rakam, Türkiye tarihindeki en yüksek ocak ayı satış verisi olarak kayıtlara geçti.

Satışların Dağılımı

Gerçekleştirilen satışların 112 bin 173'ü konut, 126 bin 765'i ise arsa, tarla ve ticari taşınmazlardan oluştu. Böylece toplam satışların yüzde 47'si konutlardan, yüzde 53'ü ise konut dışı gayrimenkullerden oluştu.

Tapu İşlemlerinde Yoğunluk

Ocak ayında tapu dairelerinde 1 milyon 694 bin 520 işlem gerçekleştirildi. Bu işlemlerden 238 bin 938'i satış olurken, harç gelirleri 9 milyar 466 milyon liraya ulaştı. Yüzde 82 oranında artış kaydedildi.

Sektör Temsilcilerinin Yorumları

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Genel Başkanı Serkan Şahin, konut sektöründeki canlılığın devam ettiğini belirtirken, ipotekli satışlardaki artışın bu fırsattan yararlanmak isteyen vatandaşları gösterdiğini ifade etti.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Gayrimenkul Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Hakan Akdoğan, faiz indirim beklentilerinin mevduatlardan çıkış yapıp konuta yönelimi artırdığını öne sürdü. Ayrıca, konut fiyatlarının artış beklentisi ve bu yöndeki taleplerin de etkili olduğunu vurguladı.

Gelecek Beklentileri

Gayrimenkul iktisatçısı Ahmet Büyükduman, satışlardaki artışın piyasalardaki canlılığı gösterdiğini vurguladı. 2024 sonunda, konut satışlarının 1,6 milyonu geçeceğini ve toplam gayrimenkul satışlarının 3,1 milyon seviyesine ulaşmasının sürpriz olmayacağını belirtti.

2020-2025 yılları ocak ayı gayrimenkul satış verileri ise şöyle: