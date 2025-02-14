Ocak Ayında Konut Satışları Yüzde 39,7 Arttı

Türkiye'de konut satışları, ocak ayında yıllık bazda %39,7 artış göstererek 112 bin 173'e ulaştı. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek ikinci ocak rakamı olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, ülke genelinde geçen ay toplam 112 bin 173 konut satıldı. Bu, Ocak 2020'de görülen 113 bin 615 adetlik satıştan sonraki en yüksek ocak ayı rakamı oldu.

Satışların 32 bin 785'i sıfır konutlardan, 79 bin 388'i ise ikinci el konutlardan oluştu. Özellikle ipotekli konut satışlarının %182,8 oranında artması dikkat çekti; geçen ay satılan konutların 16 bin 726'sında banka kredisi kullanıldı.

Sektör Temsilcilerinin Değerlendirmeleri

AA muhabirine konut satış verilerini değerlendiren sektör temsilcileri, bu artışların sevindirici olduğunu belirtti. Ancak, sürdürülebilir bir satış trendi için üretimin artırılması ve sosyal konut hamlesinin hayata geçirilmesi gerektiği vurgulandı.

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Yönetim Kurulu Başkanı Ramadan Kumova, kazançlı satışların aralık ayı ile karşılaştırıldığında artırmasının önemli olduğunu belirtirken, 2025'e iyi bir başlangıç yapıldığını ifade etti. Kumova, faiz oranlarının %1 seviyelerine gerilemesi gerektiğini de ekledi.

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkanı Hakan Şişik, fiyat artışlarından etkilenmemek için peşin indirimlerinden yararlanan yatırımcıların sayısının arttığını belirtti. Ayrıca, yüksek kiralardan kurtulmak isteyen birçok kişinin krediyle konut alımına yöneldiğini de sözlerine ekledi.

Gayrimenkul Pazarlama ve Satış Profesyonelleri Derneği (GAPAS) Başkanı İsmail Özcan, ocak ayı verilerinin beklenenden yüksek olduğunu belirterek, üretimin artırılması gerektiğini ifade etti. TOKİ, Emlak Konut ve KİPTAŞ gibi kurumların sosyal konut üretimini artırmasının önemine vurgu yaptı.