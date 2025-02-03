Ocakta Fiyat Artışında Lider Ayakta Tedavi Hizmetleri, Çocuk Giyimi İse En Çok Düşen Ürün Oldu

Ocak Ayında Fiyat Artışında Dikkat Çeken İstatistikler

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ocak ayında tüketici fiyatları açısından en büyük artış %89,83 ile ayakta tedavi hizmetlerinde görüldü. Bu alandaki yüksek artış, sağlık hizmetleri giderlerindeki önemli yükselişi gözler önüne seriyor.

En Çok Ucuzlayan Ürün: Çocuk Giyimi

Öte yandan, aynı dönemde en fazla fiyat düşüşü %8,13 ile çocuk giyimi kategorisinde yaşandı. Bu durum, ailelerin bütçelerinde küçük bir rahatlama sağlarken, giyimde genel bir fiyat dalgalanması olduğunu gösteriyor.

Fiyat Artışında Sıralama

Fiyatları en çok artan ürünlerin arasında şu alanlar öne çıkıyor:

Ayakta tedavi hizmetleri: 89,83

Başka yerde sınıflandırılmayan diğer mali hizmetler: 44,31

Demir yoluyla şehirler arası yolcu taşımacılığı: 43,93

Hava yolu ile yolcu taşımacılığı: 34,48

Başka yerde sınıflandırılmayan diğer hizmetler: 30,49

Çocuk Giyimindeki Düşüş

Çocuk giyimine ek olarak, diğer ürünler arasında da dikkat çeken fiyat düşüşleri söz konusu oldu:

Kadın giyimi: -5,91

Erkek giyimi: -5,37

Kadın ayakkabısı: -4,47

Erkek ayakkabısı: -3,95

Çocuk ve bebek ayakkabısı: -3,48

Ocak ayında yaşanan bu fiyat değişimleri, tüketici alışkanlıkları ve ekonomik koşullarla ilgili önemli ipuçları sunmaktadır. Önümüzdeki günlerde bu verilerin etkilerinin nasıl şekilleneceği ise merakla bekleniyor.