DOLAR
35,98 -0,34%
EURO
36,9 0,9%
ALTIN
3.235,8 -0,32%
BITCOIN
3.441.389,5 2,23%

Ocakta Fiyat Artışında Lider Ayakta Tedavi Hizmetleri, Çocuk Giyimi İse En Çok Düşen Ürün Oldu

Ocakta en büyük fiyat artışı ayakta tedavi hizmetlerinde yaşanırken, en fazla ucuzlayan ürün çocuk giyimi oldu.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 10:47
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 10:47
Ocakta Fiyat Artışında Lider Ayakta Tedavi Hizmetleri, Çocuk Giyimi İse En Çok Düşen Ürün Oldu

Ocak Ayında Fiyat Artışında Dikkat Çeken İstatistikler

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ocak ayında tüketici fiyatları açısından en büyük artış %89,83 ile ayakta tedavi hizmetlerinde görüldü. Bu alandaki yüksek artış, sağlık hizmetleri giderlerindeki önemli yükselişi gözler önüne seriyor.

En Çok Ucuzlayan Ürün: Çocuk Giyimi

Öte yandan, aynı dönemde en fazla fiyat düşüşü %8,13 ile çocuk giyimi kategorisinde yaşandı. Bu durum, ailelerin bütçelerinde küçük bir rahatlama sağlarken, giyimde genel bir fiyat dalgalanması olduğunu gösteriyor.

Fiyat Artışında Sıralama

Fiyatları en çok artan ürünlerin arasında şu alanlar öne çıkıyor:

  • Ayakta tedavi hizmetleri: 89,83
  • Başka yerde sınıflandırılmayan diğer mali hizmetler: 44,31
  • Demir yoluyla şehirler arası yolcu taşımacılığı: 43,93
  • Hava yolu ile yolcu taşımacılığı: 34,48
  • Başka yerde sınıflandırılmayan diğer hizmetler: 30,49

Çocuk Giyimindeki Düşüş

Çocuk giyimine ek olarak, diğer ürünler arasında da dikkat çeken fiyat düşüşleri söz konusu oldu:

  • Kadın giyimi: -5,91
  • Erkek giyimi: -5,37
  • Kadın ayakkabısı: -4,47
  • Erkek ayakkabısı: -3,95
  • Çocuk ve bebek ayakkabısı: -3,48

Ocak ayında yaşanan bu fiyat değişimleri, tüketici alışkanlıkları ve ekonomik koşullarla ilgili önemli ipuçları sunmaktadır. Önümüzdeki günlerde bu verilerin etkilerinin nasıl şekilleneceği ise merakla bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Ücretsiz Barınma Desteği: Yaşlı Konukevi Açıldı

Emeklilerin 2025'te Çifte Ödeme Sevinci: Bayram ve Promosyon Artacak

Bursa'da Ulaşımda Dev Zam: Taksi Ücretleri Yükseldi!

2024 MEB Promosyonları: Çayeli'nde Rekor 77.700 TL Ödeme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TÜİK Enflasyon Sepetini Güncelledi: Yeni Ürünler ve Değişken Ağırlıklar
2
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Enflasyon Verilerini Değerlendirdi
3
MÜSİAD'dan Sağlık Sektörü İçin 2025 Raporu Yayınlandı
4
Avrupa Borsalarında Negatif Seyir Hakim
5
Türkiye Limanlarında 2023'te 531,7 Milyon Ton Yük Elleçlendi
6
Yeni Küreselleşme Dönemi: Ticaret Politikaları ve Teknolojik Rekabetin Etkisi
7
Trump'tan Kanada ve Meksika'ya Yüzde 25 Gümrük Vergisi Planı

Ankara'da Otobüs Ulaşımında Değişiklik: İndirimli Biletler Sona Erdi

Emeklilere Ücretsiz Barınma Desteği: Yaşlı Konukevi Açıldı

Ziraat Bankası'ndan Şubat Ayına Özel 4.500 TL Kazanma Fırsatı!

65 Yaş Sınırı Şoku! Emeklilik Reformu Çalışanların Hayallerini Alt Üst Ediyor

Yeni destek açıklandı! Çalışanlarına Akaryakıt Desteği Sunuyor

Bursa'da Ulaşımda Dev Zam: Taksi Ücretleri Yükseldi!

Gelibolu Belediyesi'nden Şubat Ayında %63.85 Zam Müjdesi!

Su Faturalarındaki Şok Zam %900'e Ulaşarak Esnafı Zor Duruma Soktu

2024 MEB Promosyonları: Çayeli'nde Rekor 77.700 TL Ödeme

Yeni Elektrik Fatura Düzenlemesi: 417 kilovatsaat Sınırı ile Cezalar Artıyor!

Emeklilerin 2025'te Çifte Ödeme Sevinci: Bayram ve Promosyon Artacak

İstanbul'da Ücretsiz Hayvan Sağlık Hizmeti: Minik Dostlar Kliniği Açılıyor