'Ödeme İste' Hizmetinde Yeni Dönem: Kapsam genişliyor!

'Ödeme İste' Hizmetinin Kapsamı Genişledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Bankalararası Kart Merkezi (BKM) iş birliğiyle geliştiren dijital çözüm "Ödeme İste" hizmetinin kapsamı, yalnızca bireysel ödemelerle sınırlı kalmayıp artık işletmeler arası ödemeler, e-ticaret ödemeleri ve alışverişlerde de kullanılabilecek şekilde genişletilmiştir. Bu yeni özellikler sayesinde kullanıcılar daha fazla avantaj elde edecek.

BKM'den Genişletilmiş Hizmet Açıklaması

BKM tarafından yapılan açıklamaya göre, "Ödeme İste" hizmetine olan ilgi hızla artmakta ve hizmetin sunduğu yenilikler kullanıcı deneyimini zenginleştirmektedir. "Ödeme İste", yalnızca bireysel kullanıcılar için değil, aynı zamanda kurumsal kullanıcılar için de çeşitli avantajlar sunarak dijital ödeme dünyasında yeni bir dönem başlatmaktadır.

Başarıyla Hayata Geçirilen Ödeme Çözümü

Merkez Bankası'nın Fonların Anlık ve Sürekli Transferi Sistemi (FAST) ile uyumlu çalışan bu hizmet, 22 Ocak 2024 tarihinden bu yana binlerce kullanıcının ödeme süreçlerini kolaylaştırmıştır. Bugüne kadar yaklaşık 1 milyon işlem gerçekleştirildiği bildirilirken, 285 bin kişi bu hizmet aracılığıyla muhataplarından ödeme talep etmiştir.

Ödeme Talepleri ve İşlem İstatistikleri

Yapılan incelemeler, ödeme taleplerinin yüzde 32'sinin 0-500 lira aralığında olduğunu göstermektedir. 100 bin lira üzerindeki ödemeler için ise "Ödeme İste" talepleri havale yöntemiyle gerçekleştirilebilmektedir.

Yeni Özelliklerle Daha Esnek Ödeme Süreçleri

Genişletilmiş hizmet ile birlikte, kullanıcılar artık ödemenin yapılacağı tarihi önceden seçme imkânına sahiptir. Erken ödeme seçeneği, talebi ileten kişinin ödemenin tarihinden önce tamamlanmasını sağlar. Ayrıca, kısmi ödeme ve ödemeyi erteleme gibi yeni fonksiyonlar da ödeme süreçlerini daha esnek hale getirmektedir.

Kolaylık Sağlayan Uygulama Süreci

Bireysel kullanıcılar, kullandıkları bankanın mobil uygulaması veya web sitesi aracılığıyla FAST menüsünden "Ödeme İste" seçeneğine ulaşabilir. Buradan IBAN, karekod veya önceden tanımlanmış Kolay Adres aracılığıyla ödeme isteği gönderebilir. Borçlu, SMS veya anlık bildirim yoluyla talebi alıp adımları izleyerek ödemeyi tamamlayabilir.

Kurumsal Ödemeler İçin Kolaylık

Kurumsal ödeme isteklerinde de aynı adımlar izlenken, e-ticaret ve yüz yüze işlemlerde üye iş yerlerine özel bir ara yüz (API) kanalıyla hizmet sunulmaktadır.