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OECD'nin İstanbul Merkezinin Faaliyetleri İçin Protokol İmzalandı

OECD'nin İstanbul'daki merkezi için Ticaret Bakanlığı ile protokol imzalandı. İşbirliği 2029 yılına kadar devam edecek.

Yayın Tarihi: 10.04.2025 12:53
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 12:53
OECD'nin İstanbul Merkezinin Faaliyetleri İçin Protokol İmzalandı

OECD'nin İstanbul Merkezinin Faaliyetlerine Devam Protokolü İmzalandı

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ile Ticaret Bakanlığı arasında, OECD'nin İstanbul’daki faaliyetlerinin devam etmesi amacıyla protokol imzalandı. Tören, OECD Yükselen Pazarlar Forumu etkinliğinde gerçekleştirildi ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve OECD Genel Sekreteri Mathias Cormann katılım sağladı.

Protokol İmza Töreni

OECD’nin İstanbul’daki merkezinin 2021 yılında kurulduğunu hatırlatan Bakan Bolat, bu işbirliğinin önemli bir adım olduğunu vurguladı. Bakan Bolat, “OECD'nin İstanbul’daki bu merkezi, bölge ülkelerine yönelik iklim değişikliği ve ekonomik ilişkiler gibi pek çok alanda başarıyla çalışmalarını sürdürmektedir,” şeklinde konuştu.

Bakan Bolat, OECD'nin İstanbul merkezinin, Doğu Avrupa, Orta Doğu, Orta Asya ve Afrika gibi bölgelerle dünya ekonomisi arasında bir köprü rolü üstlendiğini belirterek, bu yapının geliştirilmesi için desteklerin devam edeceğini sözlerine ekledi.

OECD Genel Sekreteri Cormann'ın Açıklamaları

OECD Genel Sekreteri Mathias Cormann, imzalanan protokolle birlikte İstanbul merkezinin faaliyet sürelerinin 2029 yılına kadar uzatıldığını ifade etti. Cormann, bu anlaşmanın Türkiye ve OECD arasındaki bölgesel işbirliğini güçlendireceğini kaydetti.

Konuşmaların ardından, Ticaret Bakanı Bolat ile OECD Genel Sekreteri Cormann arasında mutabakat zaptının yenilenmesini içeren protokol imzalandı. Bu anlaşmayla birlikte Türkiye'nin küresel işbirliklerine katkı sağlama hedefi bir kez daha pekiştirilmiş oldu.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) İstanbul'daki merkezinin faaliyetlerinin devam...

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) İstanbul'daki merkezinin faaliyetlerinin devam etmesi adına imzalanan mutabakat zaptının yenilenmesi için hazırlanan protokol Ticaret Bakanı Bolat (sağda) ile OECD Genel Sekreteri Cormann (solda) tarafından imzalandı.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) İstanbul'daki merkezinin faaliyetlerinin devam...

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) İstanbul'daki merkezinin faaliyetlerinin devam etmesi adına imzalanan mutabakat zaptının yenilenmesi için hazırlanan protokol Ticaret Bakanı Bolat (sağda) ile OECD Genel Sekreteri Cormann (solda) tarafından imzalandı.

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