Olmaz denilen oldu, kiralık daire fiyatları düştü! O ilde 15.000 TL'den 6000 TL'ye düşüş var

Konya ve ülke genelinde kiralık konut fiyatları rekor seviyelere ulaştı. Yaklaşık iki yıldır kira bedellerinde sürekli bir artış devam ederken, konut üretimindeki eksiklik nedeniyle kiralık daire sayısında düşüş gözlendi.

Bu durum, konut sahiplerini kira ücretlerini artırmaya itti. Konya merkezde, en uygun sıfır dairelerin kira bedelleri 12 bin TL'ye kadar çıkmıştı. Ancak son gelişmelere bağlı olarak kira fiyatlarında önemli bir gerileme yaşandı.

Konya kent merkezinde bulunan büyük konut projelerinden birinde yer alan sıfır dairelerin kira fiyatı 6 bin TL'ye kadar düştü. Bu fiyatlar karşısında insanlar adeta gördüklerine inanamadı.

Özellikle Ardıçlı TOKİ konutlarında kiralık daire fiyatları 12 bin TL'ye kadar çıkmıştı. Ancak şu anda fiyatlar önemli ölçüde düşmüş durumda.

Emlak sektöründeki uzmanlar, kiralık konutlardaki fiyat düşüşünü ev sayısındaki artışa ve düğün sezonunun sona ermesine bağlıyor. Bazı ilan sitelerinde kiralık 2 oda 1 salon dairelerin fiyatının 7 bin TL'ye kadar düştüğü görülüyor. Ayrıca, pazarlık yapıldığında fiyatların 6 bin TL'ye kadar düştüğü belirtiliyor. Kiralık konut fiyatlarındaki düşüşle birlikte, konut sahiplerinin mevcut kira bedellerine daha düşük oranlarda zam yapması bekleniyor.





KİRALARA YÜZDE 200-250 ZAM

Öte yandan, Çanakkale'de Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait iş yerlerinin kira bedellerinin yüzde 200, hatta yüzde 250 oranında arttığı bildirildi. İş yeri sahipleri, ani artan kira fiyatları nedeniyle şaşkına dönmüş durumda.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait birçok mülk Çanakkale'de yer alıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün mülkiyetindeki taşınmazlar, kira yöntemiyle insanlara kiralanırken, kiraların bir süredir piyasa koşullarının altında kaldığı öğrenildi.

İddialara göre, Çanakkale'de Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait dükkanlara son günlerde alınan bir kararla yüzde 200-250 kira artışı yapıldı.

Alınan bu ani karar, özellikle yaklaşan kış mevsimi öncesinde esnafı düşündürürken, kira bedellerinin 8 bin TL civarından 28 bin TL'lere kadar çıktığı belirtiliyor.