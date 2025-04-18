Ömer Koyuncu, OYDER Başkanlığına Seçildi

Ömer Koyuncu, OYDER Başkanı Seçildi

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanlığına Ömer Koyuncu getirildi. OYDER'den yapılan açıklamada, derneğin 9. Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen Koyuncu'nun, bu görevi üç yıl boyunca üstleneceği bildirildi.

Yeni Yönetim Kadrosu

Koyuncu'nun başkan vekilliğini Zeynep Fidan Soysal ve Kemal Tepret üstlenirken, OYDER'in bir önceki dönem başkanı olan Dr. Altuğ Erciş, derneğin danışma organı olan OYDER Yüksek İstişare Kurulu Başkanı olarak görev alacak.

Sektördeki Sorunlar ve Hedefler

Genel kurulda bir konuşma yapan Koyuncu, geçmiş dönem başkanlarına teşekkür etti. Son iki yılda kaydedilen rekor satışlara rağmen, stok finansman giderleri ve karsız satışlar gibi ciddi sorunların aşılması gerektiğini belirtti. Koyuncu, bu süreçte distribütörler, üretim sanayisi ve lojistik gibi tüm paydaşların uyum içinde hareket etmesinin önemine dikkat çekti.

OYDER'in Yeni Hedefleri

Koyuncu, OYDER'in geleceğe hazırlanma hedefi doğrultusunda 1250 plaza ve 50 bini aşkın çalışanla bayilikleri sürdürülebilir kılacaklarını vurguladı. OYDER olarak yetkili satıcılardan güç aldıklarını belirten Koyuncu, ortak akılla kalıcı çözümler üretmeyi amaçladıklarını ifade etti.

İşbirliği ve Sosyal Sorumluluk

Önümüzdeki dönemde devlet kurumları ve sektör temsilcileri ile yakın diyaloglar kurmayı hedeflediklerini belirten Koyuncu, sektörel verimlilik ve sürdürülebilirliğe katkı sağlamak için işbirliğine açık olduklarının altını çizdi. Ayrıca OYDER'in sosyal sorumluluk projeleri geliştirerek, sektör için değer katmaya devam edeceğini duyurdu.

Koyuncu, “Biliyorum ki birbirine destek olan bir ekip, tüm zorlukların üstesinden gelebilir.” şeklinde konuşarak, işbirliğinin önemine vurgu yaptı.

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanlığına Ömer Koyuncu (sağ 4) getirildi.

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanlığına Ömer Koyuncu (sağ 4) getirildi.