Oosterdam Marmaris'e Geldi: 2 bin 94 Yolcu ile Limana Yanaştı

Hollanda bayraklı Oosterdam, 2 bin 94 yolcu ve 780 personelle Marmaris Limanı'na yanaştı; turistler kent merkezini gezdi, gemi akşam Rodos'a hareket edecek.

Yayın Tarihi: 16.08.2025 15:40
Güncelleme Tarihi: 16.08.2025 15:51
Oosterdam Marmaris Limanı'na Demirledi

Hollanda bayraklı kruvaziyer Oosterdam, Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

Alanya'dan demir aldıktan sonra rotasını Marmaris'e çeviren 285 metre uzunluğundaki yolcu gemisi, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı.

Kruvaziyerde çoğu ABD, Kanada ve Hollanda uyruklu 2 bin 94 yolcu ve 780 personel bulunuyor.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile Yat Limanı'nı gezdi, tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.

Gemi, akşam saatlerinde Rodos'a hareket edecek.

