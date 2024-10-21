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Organize Sanayi Bölgeleri Yatırımcıların Gözdesi

Organize sanayi bölgelerinde yatırım tahsislerine sanayicilerden yoğun ilgi var. İlk iki haftada 330 başvuru yapıldı.

Yayın Tarihi: 21.10.2024 16:27
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 16:27
Organize Sanayi Bölgeleri Yatırımcıların Gözdesi

Organize Sanayi Bölgelerinde Yoğun Yatırım Talebi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, organize sanayi bölgelerindeki (OSB) yatırım alanlarına yönelik sanayicilerden büyük bir ilgi var. Yeni uygulamanın başlamasıyla birlikte, ilk iki haftada 73 OSB'de 330 tahsis ve 6 OSB'de 61 ön tahsis başvurusu gerçekleşti.

Bakanlık Açıklamasında Önemli Veriler

Bakanlık, OSB Uygulama Yönetmeliği'nde yapılan değişikliklerle sanayicilerin yatırım yerlerine daha kolay erişim sağladığını vurguladı. Açıklamaya göre, 133 OSB'de toplam 1484 sanayi yeri eş zamanlı olarak tahsise açıldı ve 6 OSB'de ön tahsisler de başladı.

Yatırım Arsalarında Arz Yönlü Artış Hedefi

Yeni düzenlemeyle birlikte, yatırım arsalarında arz yönlü bir artış sağlanması ve böylece yatırımların hızlanması, aynı zamanda arsa fiyatlarının yükselişinin önlenmesi hedefleniyor. Bakanlık, bu konuda şeffaflık ilkesi doğrultusunda çalışmalarını sürdüreceğini duyurdu.

Her Ay Çevrim İçi Tahsis Uygulaması

Yönetmelik kapsamında, yatırıma uygun yeni sanayi alanları ve altyapısı tamamlanmış parseller her ayın ilk pazartesi günü düzenli olarak duyurulacak. Bu uygulama sayesinde henüz tahsis edilmemiş tüm OSB parselleri her ay çevrim içi tahsise açılacak.

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