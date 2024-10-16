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Orta Doğu ve Kuzey Afrika Ekonomisi, Dünya Bankası'na Göre Yüzde 2,2 Büyüyecek

Dünya Bankası, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'nın ekonomisinde büyümenin sınırlı olacağını bildirdi. Gazze ise zor bir süreçten geçiyor.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 19:35
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 19:35
Orta Doğu ve Kuzey Afrika Ekonomisi, Dünya Bankası'na Göre Yüzde 2,2 Büyüyecek

Ekonomik Beklentiler

Dünya Bankası, 2023 yılı için Orta Doğu ve Kuzey Afrika ekonomilerinin %2,2 oranında büyümesini öngördü. Bu büyüme, bölgedeki çatışmalar nedeniyle belirsizliklerin artması ve ekonomik duraklamaların etkisiyle sınırlı kalıyor.

Büyüme Raporu

'Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da Büyüme' başlıklı rapor, bölgedeki ekonomilerin son 50 yılda sadece %62 oranında bir artış gösterdiğini belirtiyor. 2023 yılı büyüme oranı %1,8 olarak belirtildi. Bu yıl beklenen büyümenin temel kaynağı ise Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkelerinin katkısı olarak ifade ediliyor.KİK Ülkeleri Büyüyor

KİK ekonomilerinin büyüme hızının, 2023'teki %0,5 seviyesinden 2024'te %1,9'a çıkması bekleniyor. Ancak rapor, bölgenin diğer kısımlarında büyüme hızının yavaşlayacağını vurguladı.

Gazze ve Filistin Ekonomisi

Rapor, Orta Doğu'daki devam eden çatışmaların ağır insani ve ekonomik kayıplara yol açtığını kaydetti. Özellikle Gazze'de ikinci çeyrekte %86 oranında bir daralma yaşandı. Batı Şeria ise sıkı kısıtlamalar ve mali kriz nedeniyle %23 oranında daraldı.

Komşu Ülkelerdeki Durum

Lübnan'daki ekonomik görünüm belirsizliğini korurken, Ürdün ve Mısır gibi komşu ülkeler de turizm ve mali gelir kayıplarından etkilenmektedir. Bu durum, bölgedeki ekonomik istikrarı tehdit eden önemli bir faktör olmaya devam ediyor.

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