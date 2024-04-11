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Otomobil almak isteyen o modele koşuyor! Tam 100 bin TL birden ucuzladı!

Honda'nın City ve Civic modelleri indirimde! Kampanyalı fiyatı kaçırmamak için bilmeniz gerekenler haberimizde...

Yayın Tarihi: 11.04.2024 13:55
Güncelleme Tarihi: 11.04.2024 13:55
Otomobil almak isteyen o modele koşuyor! Tam 100 bin TL birden ucuzladı!

Honda'nın City ve Civic modellerinde yapılan büyük indirimler araba almak isteyenlerin yüzünü güldürecek! Civic modelleri 68.000 TL ila 120.000 TL arasında değişiyor. City modelin de 120.000 TL'ye kadar düşecek!

Honda'nın City ve Civic modellerinde devasa indirimler gözleri üzerine çekiyor. 2024 model yılı fiyat listelerine göre, Civic'te 68.000 TL ile 120.000 TL arasında, City'de ise 120.000 TL'ye varan indirimler mevcut. Bu indirim furyası, otomobil tutkunlarını heyecanlandırıyor.

Aynı zamanda Fiat'ın Egea Sedan Easy donanım modeli de rekabette iddialı. Örneğin, 1.6 M.Jet 130 HP DCT versiyon dizel otomobil 1.275.900 TL'ye satışa sunuldu. Honda City ise kampanyalı olarak 1.135.000 TL'ye temin edilebilir hale geldi, neredeyse Egea fiyatlarıyla yarışır hale geldi.

Otomobil tutkunlarının dikkatini çeken bu indirimler, piyasada hareketlilik yaratıyor. Honda'nın uygun fiyatlarla dikkat çeken modelleri, otomobil tutkunlarının ilgisini çekmeye devam ediyor. Bu indirimlerle dolu rekabet ortamı, otomobil alıcıları için cazip fırsatlar sunuyor.

honda civic

Honda Civic ve City modelleri, Honda'nın kompakt sedan araç segmentindeki öne çıkan modelleri arasında yer alıyor. Civic, sportif tasarımı, geniş iç mekânı ve yüksek performansıyla bilinir. Şehir içi ve şehir dışı kullanıma uygun olan Civic, çeşitli motor seçenekleri ve donanım seviyeleri sunarak geniş bir kullanıcı kitlesine hitap eder.

Öte yandan, Honda City kompakt sedan segmentinde yer alan bir diğer modeldir. City, şehir içi ulaşımda pratiklik sağlayan kompakt boyutları ve ekonomik yakıt tüketimi ile ön plana çıkar. Şık tasarımı, kullanışlı iç mekânı ve güvenlik donanımlarıyla dikkat çeker. Hem şehir içi kullanıma uygunluğu hem de konforlu sürüş deneyimiyle tercih edilen bir modeldir.

Honda Civic 2024 Model Yılı Fiyat Listesi

1.5L VTEC Turbo ECO, Elegance+ Donanım, Otomatik Şanzıman: Fiyatı 1.783.000 TL, Kampanyalı Fiyatı 1.715.000 TL.

1.5L VTEC Turbo ECO, Executive+ Donanım, Otomatik Şanzıman: Fiyatı 1.873.000 TL, Kampanyalı Fiyatı 1.753.000 TL.

1.5L VTEC Turbo Benzin, Elegance+ Donanım, Otomatik Şanzıman: Fiyatı 1.783.000 TL, Kampanyalı Fiyatı 1.715.000 TL.

1.5L VTEC Turbo Benzin, Executive+ Donanım, Otomatik Şanzıman: Fiyatı 1.873.000 TL, Kampanyalı Fiyatı 1.753.000 TL.

Honda City 2024 Model Yılı Fiyat Listesi:

1.5L VTEC Benzin, Executive Donanım, Otomatik Şanzıman: Fiyatı 1.255.000 TL, Kampanyalı Fiyatı 1.135.000 TL.

Her iki model de güvenilir Honda mühendisliği ve teknolojisiyle donatılmış olup, sürücülere güvenilir, konforlu ve keyifli bir sürüş deneyimi sunmayı hedefler. Honda Civic ve City modelleri, geniş donanım seçenekleri ve modern özellikleriyle otomobil tutkunlarının ilgisini çekmeye devam etmektedir.

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