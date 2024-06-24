Otomobil almak isteyenlere son 15 gün uyarısı! Yüzde 20'lik indirim treni kaçıyor

7 Temmuz otomotiv sektörü için önemli bir gün olarak kabul ediliyor. GSR2 güncellemeleri bu tarihte yürürlüğe girecektir. Yeni güncellemeler araçları daha güvenli hale getirmeyi amaçlıyor ve standart donanım içeriyor. Otomobil markaları ise, söz konusu yeni düzenlemeye uyum sağlamayan eski modellerin elden çıkarılmasında önemli indirimler sunmaya başladı. İndirim bu tarihe kadar geçerli olup tüketicilere cazip fiyatlar sunuyor.

Büyük indirim kampanyası başlıyor!

Bayiler GSR2 ile uyumlu olmayan eski stoklardan kurtulma telaşında. Yeni düzenlemelerin yürürlüğe girmesiyle birlikte, uyumlu olmayan her araca gümrüksüz değerinin yüzde 21'i oranında ceza kesilecek. Bu durumdan kurtulmak isteyen bayiler, mevcut arabalarını hızlı bir şekilde satmak için yüzde 20'ye varan indirimler sunacak. Bu tüketiciler için çok büyük bir avantajdır.





"Sermaye ve ceza riskleri"

Son yıllarda bazı otomobil şirketleri stoklarını %10'a kadar artırmayı başardı. Ancak yeni düzenlemeler nedeniyle bu stokların hızla azaltılması gerekiyor. Çoğu araç, özellikle de Avrupa Birliği'nden ithal edilenler GSR2 ile uyumludur ancak bazı eski modellerde sorunlar yaşanmaktadır. Bir marka, belirlenen minimum araç envanterinden daha fazlasını terk ederse, araç başına %1 ceza ödemek zorundadır.

Bu, araba satın almayı planlayan tüketicilere yönelik harika bir zamandır. İndirimler ile birlikte yeni düzenlemeler göz önüne alındığında Haziran ayının oldukça hareketli bir ay olması bekleniyor. Tüketiciler %20'ye varan indirimlerle yeni araba sahibi olma fırsatından yararlanabiliyor.