Oyun Sektörü Milyar Dolar Değerlere Ulaştı

Oyun Sektörü Büyüyor

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, AA Finans Masası'na konuk oldu. Bu görüşmede, oyun sektörünün milyar dolar değerlemeye ulaşan şirketlerle birlikte dikkat çektiğini ifade etti. Dağlıoğlu, "Oyun hepimizin dikkatini çeken bir alan oldu. E-ticaret, dağıtım hizmetleri, finansal teknolojiler gibi alanları çok konuşuyoruz ama önümüzdeki dönemde yapay zeka, biyoteknoloji ve sağlıkla ilgili alanları daha fazla konuştuğumuz dönemler olacak" dedi.

İstanbul Finans Merkezi'nin Rolü

Dağlıoğlu, İstanbul Finans Merkezi'nin katkılarıyla oyun sektörünün büyümesine önemli destek sağlandığını belirtti. Bu durumun, Türkiye'nin ekonomik geleceği açısından büyük bir fırsat sunduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, İstanbul Finans Merkezi’nin katkılarıyla hazırlanan Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası’nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve soruları yanıtladı.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, İstanbul Finans Merkezi’nin katkılarıyla hazırlanan Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası’nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve soruları yanıtladı.