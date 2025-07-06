Özbek-Türk OSB Yatırımcıları Bekliyor: Altyapı Çalışmaları Tamamlanıyor

Altyapı Çalışmaları Son Aşamada

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te OSTİM'e tahsis edilen 100 hektarlık alanda inşası devam eden Özbek-Türk OSB'sindeki altyapı çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu belirtti. Aydın, "Elektrik ve doğal gaz bağlanmasını bekliyoruz, bu yapıldığında fabrika açılabilecek," dedi.

OSTİM Ekosisteminin Yaygınlaşması

Aydın, OSTİM ekosisteminin sanayi, üniversite, AR-GE, teknopark, kümelenme ve ihracat odaklı bir yaklaşım benimsediğini ifade etti. Bu ekosistemi ilgi gösteren ülkelerde yaymayı görev edindiklerini vurgulayan Aydın, Özbekistan'da kurulacak OSB'nin bu çabanın en somut örneklerinden biri olduğunu aktardı.

Yatırım Fırsatları

Aydın, Özbekistan'ın tarım, madencilik, enerji ve tekstil gibi alanlarda Türk firmalarına önemli yatırım fırsatları sunduğuna dikkat çekerek, "Bu firmalara hazır bir ortam oluşturmak, onların işlerini kolaylaştıracaktır. Bizim firmalarımızın öncelikle ülkemizde üretim yapması kıymetli; ancak oradaki fırsatları da takip etmek gerekiyor," değerlendirmesinde bulundu.

Yapay Zeka ve Sanayi Entegrasyonu

Son dönemde yapay zekanın sanayi entegrasyonuna ilişkin de değerlendirmeler yapan Aydın, bunun birçok fırsatı beraberinde getireceğini belirtti. Aydın, "Bölgedeki firmaların dijitalleşmesine yönelik çalışmalara aktif şekilde devam ediyoruz. Yapay zekadaki gelişmelerin yönetim ve üretim sistemlerinde birçok şeyi değiştireceğini düşünüyorum," ifadesini kullandı.

Aydın, yapay zekanın sanayide kullanımı konusunda firmalara eğitim desteği verilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Yapay zeka doğru kullanılmazsa çeşitli riskleri ortaya çıkarır. Bu gelişmeyi doğru şekilde sanayiye, üretime entegre etmemiz lazım. Bu konuda üniversitelerin ve alanında uzman kişilerin desteğine ihtiyaç duyuyoruz," diye ekledi.

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, yönetimini OSTİM'in üstleneceği ve Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te inşa edilecek Özbek-Türk OSB'deki son gelişmeleri AA muhabirine değerlendirdi.

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, yönetimini OSTİM'in üstleneceği ve Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te inşa edilecek Özbek-Türk OSB'deki son gelişmeleri AA muhabirine değerlendirdi.