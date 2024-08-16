Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Özel Sektörün Yurt Dışı Kredi Borcu Artış Gösterdi

Haziran 2024 itibarıyla özel sektörün yurt dışı kredi borcu, 171,1 milyar dolara yükseldi. Kredilerde önemli artışlar yaşandı.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 10:48
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 10:48
Özel Sektörün Yurt Dışı Kredi Borcu Artış Gösterdi

Özel Sektörün Yurt Dışı Kredi Borcu Artışta

Türkiye'de özel sektör, yurt dışından sağladığı krediler ile önemli bir borç artışı yaşadı. Haziran 2024 itibarıyla, toplam yurt dışı kredi borcu 2023 yıl sonuna göre 7 milyar dolar artış göstererek 171,1 milyar dolara ulaştı.

Merkez Bankası Verileri Açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, özel sektörün yurt dışı kredi borcu ile ilgili gelişmeleri açıkladı. 2023 yılı sonuna kıyasla, özel sektörün yurt dışı kaynaklı toplam borcu bu dönemde 3,8 milyar dolar yükselerek 158,8 milyar dolara çıktı.

Kısa ve Uzun Vadeli Borçlarda Artış

Özel sektörün uzun vadeli kredi borcu 3,8 milyar dolar artarak 158,8 milyar dolara ulaşırken, kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç) ise 3,2 milyar dolarlık bir artış ile 12,3 milyar dolara çıktı.

Bankaların Borçlanma Biçimleri

Bankaların uzun vadeli kredi biçimindeki borçlanmaları, Haziran 2023'e göre 1,2 milyar dolar artarak 17,8 milyar dolara yükseldi. Bunun yanı sıra, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 213 milyon dolar azaldı.

Döviz Kompozisyonu

Uzun vadeli kredi borcunun %58,2'si dolar, %34,8'i avro, %2,6'sı Türk lirası ve %4,4'ü diğer dövizlerden oluşmaktadır. Kısa vadeli borçlar içinse, %45,7'si dolar ve %16,1'i avro şeklinde dağılım göstermektedir.

Anapara Geri Ödemeleri

Özel sektörün yurt dışından sağladığı kredilerin anapara geri ödemeleri, bir yıl içinde toplam 52,3 milyar dolar seviyesinde olduğu hesaplandı.

Bu veriler, Türkiye'nin ekonomik durumu ve özel sektörün dış kaynaklarla olan ilişkisini göstermektedir. Yurt dışı kredi borcundaki bu artış, finansal istikrar açısından önemli bir konu olarak değerlendirilmektedir.

İLGİLİ HABERLER

Son Dakika! Ödemeler direkt IBAN'a akıyor: 48 saat içinde hesabınızda!

İşsizlik sorununa çözüm o 7 belediyeden geldi! KPSS şartı olmadan onlarca kadro alımı başladı

KPSS'siz devlet kapısında iş bulma hayali gerçek oluyor! MEB 1714 personel alımını paylaştı

TOKİ’den 43 ilde 2+1 3+1 konut projesi! 60 ay vade ile yüzlerce konut için 19 Ağustos son

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor

Emekliye, memura, asgari ücretliye faizsiz kredi! Limit 50.000 TL'ye yükseltildi

Son Dakika! Ödemeler direkt IBAN'a akıyor: 48 saat içinde hesabınızda!

Akbank Ağustos promosyonunu güncelledi! 36.800 TL ile uçuşa geçti

Ulaşımda Yeni Destek Programı! Gençlere Özel Yüzde 15 İndirim Başladı

Halkbank elini cebine attı! 1200 TL- 1500 TL geri ödeme yapacak

Emeklilere sıfır destek paketi! Kamu Bankasında 7 dev fırsat

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı! Geri sayım yakında başlayacak

TOKİ son dakika açıkladı! İstanbul, Ankara dahil 32 il için başvurular başladı!

KPSS'siz devlet kapısında iş bulma hayali gerçek oluyor! MEB 1714 personel alımını paylaştı

TOKİ’den 43 ilde 2+1 3+1 konut projesi! 60 ay vade ile yüzlerce konut için 19 Ağustos son

İşsizlik sorununa çözüm o 7 belediyeden geldi! KPSS şartı olmadan onlarca kadro alımı başladı

Ağustos'ta Renault fırtınası! Sıfır faizle araba sahibi olmanın yolu açıldı!