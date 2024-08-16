Özel Sektörün Yurt Dışı Kredi Borcu Artış Gösterdi

Özel Sektörün Yurt Dışı Kredi Borcu Artışta

Türkiye'de özel sektör, yurt dışından sağladığı krediler ile önemli bir borç artışı yaşadı. Haziran 2024 itibarıyla, toplam yurt dışı kredi borcu 2023 yıl sonuna göre 7 milyar dolar artış göstererek 171,1 milyar dolara ulaştı.

Merkez Bankası Verileri Açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, özel sektörün yurt dışı kredi borcu ile ilgili gelişmeleri açıkladı. 2023 yılı sonuna kıyasla, özel sektörün yurt dışı kaynaklı toplam borcu bu dönemde 3,8 milyar dolar yükselerek 158,8 milyar dolara çıktı.

Kısa ve Uzun Vadeli Borçlarda Artış

Özel sektörün uzun vadeli kredi borcu 3,8 milyar dolar artarak 158,8 milyar dolara ulaşırken, kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç) ise 3,2 milyar dolarlık bir artış ile 12,3 milyar dolara çıktı.

Bankaların Borçlanma Biçimleri

Bankaların uzun vadeli kredi biçimindeki borçlanmaları, Haziran 2023'e göre 1,2 milyar dolar artarak 17,8 milyar dolara yükseldi. Bunun yanı sıra, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 213 milyon dolar azaldı.

Döviz Kompozisyonu

Uzun vadeli kredi borcunun %58,2'si dolar, %34,8'i avro, %2,6'sı Türk lirası ve %4,4'ü diğer dövizlerden oluşmaktadır. Kısa vadeli borçlar içinse, %45,7'si dolar ve %16,1'i avro şeklinde dağılım göstermektedir.

Anapara Geri Ödemeleri

Özel sektörün yurt dışından sağladığı kredilerin anapara geri ödemeleri, bir yıl içinde toplam 52,3 milyar dolar seviyesinde olduğu hesaplandı.

Bu veriler, Türkiye'nin ekonomik durumu ve özel sektörün dış kaynaklarla olan ilişkisini göstermektedir. Yurt dışı kredi borcundaki bu artış, finansal istikrar açısından önemli bir konu olarak değerlendirilmektedir.