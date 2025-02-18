Özel Sektörün Yurt Dışı Kredi Borcu Arttı: 173,3 Milyar Dolar

Özel Sektörün Yurt Dışı Kredi Borcu 173,3 Milyar Dolar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Aralık 2024 dönemine ilişkin özel sektörün yurt dışı kredi borcu gelişmelerini açıkladı. Verilere göre, ö zel sektörün yurtdışından sağladığı toplam kredi borcu, geçen yıl aralık ayında bir önceki çeyreğe göre 4 milyar dolar artarak 173,3 milyar dolar oldu.

Uzun ve Kısa Vadeli Kredi Borcu İstatistikleri

Yayınlanan raporda, aralık sonu itibarıyla uzun vadeli kredi borcunun 1,2 milyar dolar artarak 157,8 milyar dolara, kısa vadeli kredi borcunun ise 2,8 milyar dolarlık artışla 15,5 milyar dolara ulaştığı belirtildi.

Finansal ve Finansal Olmayan Kuruluşlar Arasındaki Farklar

Aynı dönemde, finansal kuruluşların toplam borcu 587 milyon dolar artarken, finansal olmayan kuruluşların toplam borcu 1,4 milyar dolar azaldı. Genel olarak finansal kuruluşların toplam borcu 4,3 milyar dolar artış gösterdi.

Döviz Kompozisyonu ve Vade Dağılımı

Döviz kompozisyonu incelendiğinde, ABD doları cinsinden borçlanmanın en yüksek paya sahip olduğu görülmekte. Uzun vadeli kredi borcunun %60,2'si dolar, %31,9’u avro, %2,4’ü Türk lirası ve %5,5’i diğer döviz cinslerinden oluşurken, kısa vadeli kredi borcunun %44,6’sı dolar, %15,5’inin avro, %36,8’inin Türk lirası ve %3,3’ünün diğer dövizlerden oluştuğu tespit edildi.

Özel sektörün toplam kredi borcunun 1 yıla kadar olan vade dağılımı incelendiğinde, toplam borç tutarı 53,4 milyar dolar olarak kaydedildi. Bu tutarın 35,8 milyar doları bankalara, 12,8 milyar doları finansal olmayan kuruluşlara ve 4,7 milyar doları ise bankacılık dışı finansal kuruluşlara ait olduğu bildirildi.