Parasını çeken koşa koşa ona yatırıyor! Altın kahini zengin olmanın formülünü verdi

Mali analist İslam Memiş, Türkiye'deki yıkıcı deprem ve birçok ildeki deprem korkularının yeni bir yön çizdiğini söyledi.

Son iki yılda insanların bankalardan kasa kiralama yönünde taleplerinin arttığını belirten İslam Memiş, “Banka şubelerinde yüzlerce müşteri kasa kiralamak için sıraya giriyor. Kara borsa. Sadece konut sektöründe değil, güvenli sektörde de kira talebi ve kira fiyatları artıyor." dedi.

Kasaların küçük, orta ve büyük olmak kaydıyla kiralandığını belirten İslam Memiş, “Yaptığım araştırmalara göre kasaların ortalama ücreti şu şekilde: Küçük boy = 3.500 ila 7.500 lira. Ortalama büyüklük = 5.000 lira. -10.000 lira. Büyük boy = 9.000 ila 20.000 lira." Memiş şöyle devam etti:





“Kasalar sadece para veya nakit değeri saklamak için kiralanmıyor. Ayrıca değerli ve önemli belgeleri saklamak için de tutulurlar. Son yıllarda yaşanan ekonomik kriz güveni zedeledi. Piyasalara ve ekonomiye olan güvenin kaybolması talebi artırıyor.

Türkiye'ye gelen ve Türkiye'den giden göçmenler kasa talebini artırmaya devam ediyor.

Hırsızlık, yangın gibi olaylara karşı kasaların banka sigortası kapsamında olmadığını bilmelisiniz. Bu nedenle banka size yalnızca güvenli kiralama hizmeti vermektedir. Ne kasadaki paranız ne de önemli ve değerli evraklarınız karşılanıyor.”