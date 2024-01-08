Peynir 89, salam 49, tereyağı 109 TL’ye satılacak! Bim 16 22 Ocak aktüel katalogu

Bim market önümüzdeki hafta başlayacak olan 16 Ocak 2024 tarihli aktüel ürünler kataloğunu paylaştı. Paylaştığı aktüel ürünler kataloğunda ise farklı farklı temel gıda ürünlerine indirimli şekilde raflarda yer alacağı duyuruldu. Kahvaltılık ürünleri tükenecek olanlara ve kahvaltılık ürünü stoklamak isteyenlere Bim marketlerden müjdeli haber duyuruldu. 16 Ocak 2024 tarihinde başlayacak olan aktüel ürünler kataloguyla resmen tüm kahvaltılık ürünleri uygun fiyatla sizlerin olacak. İşte detaylar...

BİM KAHVALTILIK ÜRÜNLERİNDE İNDİRİM KAMPANYASI

Bim marketler duyurmuş olduğu 16 22 Ocak 2024 aktüel katalogu ile kahvaltılık birçok ürünü indirimli şekilde satışa çıkartacak. Paylaştığı aktüel ürünler kataloğunu içersinde tereyağı 500 gr 109,50 TL, doyum hindi salam pınar 700 gr 49,50 TL, Çizik yeşil zeytin 1000 gr 95 TL, siyah zeytin Marmara birlik 800 gr 99,50 TL, tam yağlı beyaz peynir altın kılıç 500 gr 89 TL, sade gevrek ekmek 275 gram 44,75 TL, ballı kaymak kerem 200 gr 44,50 TL, lavaş ekmek 540 gram 22,50 TL, tahin helvası çeşitleri Torku 200 gr 26,50 TL, maya kolay hamur 35 gr 3,90 TL, pekmez çeşitleri Torku 400 gram 46,50 TL, tahin Torku 350 gr 49,75 TL, süt reçeli süt karameli Panan 150 gr 25 TL, geleneksel çilek reçeli 700 gr 37,50 TL, kase margarin tereyağı lezzeti Luna 250 gr 22,50 TL’ye satılacak. Bu ürünlerin yanı sıra Çiya tohumu, reçel çeşitleri, kakaolu kremalı kruvasan gibi ürünler de indirimli şekilde satışta olacak.





ATIŞTIRMALIK ÜRÜNLER 16 OCAK’TA BİM MARKETLERDE

Temel gıda kahvaltılık ürünlerin yanı sıra atıştırmalık ürünleride önümüzdeki hafta Bim marketlerde yerini alacak. Fındıklı küp gofret, fındık parçalı çikolatalı gofret, fındık kreması, kakaolu fındık kreması, fındıklı karamelli içecek, fındıklı karamel naga, sütlü çikolata, bitter çikolatalı gofret, sakız, rulo gofret gibi ürünler de Bim marketlerde raflarında 16 Ocak 22 Ocak 2024 tarihleri arasında yer alacak. Kaliteli ve uygun fiyatlara atıştırmalık ürünleri almak istiyorsanız, Bim marketlere uğrayabilirsiniz.



