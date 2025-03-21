Piyasalarda Gün Ortası: Dolar ve Avro Fiyatları Düşüşte

İstanbul serbest piyasada dolar 38,0030 lira, avro 41,2500 lira. BIST 100 endeksi %5,93 değer kaybetti.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 13:20
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 13:20
Piyasalarda Gün Ortası: Dolar ve Avro Fiyatları Düşüşte

Piyasalarda Gün Ortası Gelişmeleri

İstanbul serbest piyasada gün ortası itibarıyla dolar, 38,0030 liradan, avro ise 41,2500 liradan işlem görmektedir.

BIST 100 Endeksi Durumu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında %5,93 değer kaybederek 9.228,79 puana gerilemiştir. Dün 9.810,94 puandan kapanan endeks, güne 52,41 puan ve %0,53 azalışla 9.758,53 puandan başlamıştır. Saat 13.00 itibarıyla, endeks önceki kapanışa göre 582,15 puan ve %5,93 değer kaybederek 9.228,79 puana düştü.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi en düşük 9.038,04, en yüksek ise 9.758,53 puanı gördü. Teknoloji endeksi %4,30, sanayi endeksi %5,41, hizmetler endeksi %5,76 ve mali endeks %7,01 değer kaybı yaşadı. Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden yalnızca 1’i yükselirken, 99'u değer kaybetti.

En çok işlem gören hisse senetleri arasında Yapı ve Kredi Bankası, Türk Hava Yolları, Akbank, Türkiye İş Bankası (C) ve BİM Birleşik Mağazalar bulunmaktadır.

Uluslararası Piyasalardaki Durum

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla altının ons fiyatı %0,5 düşüşle 3.030 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise %0,6 düşüşle 71,4 dolardan işlem görmektedir.

Ayrıca avro/dolar paritesi 1,0830, sterlin/dolar paritesi 1,2930 ve dolar/yen paritesi 149,4 düzeyindedir.

İstanbul serbest piyasada gün ortasında döviz ve borsa verileri yatırımcılar açısından dikkatle izlenmekte.

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