Piyasalarda Gün Sonu: BIST 100 Endeksi Yüzde 0,37 Değer Kaybetti

Piyasalarda Gün Sonu Değerlendirmesi

Bugün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 37,09 puan azalarak 9.877,59 puandan kapandı. Güne 15,33 puan artışla 9.930,00 puandan başlayan endeks, gün içinde en düşük 9.855,10 puanı ve en yüksek 9.954,21 puanı gördü.

Önceki kapanışa göre endeksin %0,37 değer kaybetmesiyle birlikte, mali endeks %0,12, teknoloji endeksi %0,31 değer kazanırken, sanayi endeksi %0,01 ve hizmetler endeksi %0,91 değer kaybetti.

BIST 30 Endeksi Durumu

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 53,43 puan ve %0,48 kayıpla 10.987,58 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 39'u prim yaparken, 54'ü geriledi. En çok işlem gören hisse senetleri arasında Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, Türkiye İş Bankası (C) ve Ereğli Demir Çelik yer aldı.

Altın ve Döviz Piyasası

Bugün saat 18.35 itibarıyla uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı 2.901 dolardan işlem gördü. Ayrıca, borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı önceki kapanışa göre %2,7 artışla 3 milyon 447 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin basit getirisi %36,09, bileşik getirisi ise %39,34 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan efektif kurda ise dolarin alış fiyatı 36,0808 lira, satış fiyatı ise 36,2253 lira olarak belirlendi. Önceki efektif kuru ise alışta 36,0196 lira, satışta 36,1639 lira seviyesindeydi.

Petrol ve Dolar Analizi

Uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0500, sterlin/dolar paritesi 1,2620 ve dolar/yen paritesi 152,20 düzeyinde seyretti. Bugün, Londra Brent tipi ham petrolün varili %0,3 azalışla 74,7 dolardan işlem gördü.