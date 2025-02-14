DOLAR
36,21 -0,34%
EURO
37,91 -0,06%
ALTIN
3.413,04 -0,44%
BITCOIN
3.501.744,01 -0,61%

Piyasalarda Gün Sonu: BIST 100 Endeksi Yüzde 0,37 Değer Kaybetti

BIST 100 endeksi günü 9.877,59 puandan kapatırken, altının ons fiyatı 2,901 dolara yükseldi.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 18:54
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 18:54
Piyasalarda Gün Sonu: BIST 100 Endeksi Yüzde 0,37 Değer Kaybetti

Piyasalarda Gün Sonu Değerlendirmesi

Bugün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 37,09 puan azalarak 9.877,59 puandan kapandı. Güne 15,33 puan artışla 9.930,00 puandan başlayan endeks, gün içinde en düşük 9.855,10 puanı ve en yüksek 9.954,21 puanı gördü.

Önceki kapanışa göre endeksin %0,37 değer kaybetmesiyle birlikte, mali endeks %0,12, teknoloji endeksi %0,31 değer kazanırken, sanayi endeksi %0,01 ve hizmetler endeksi %0,91 değer kaybetti.

BIST 30 Endeksi Durumu

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 53,43 puan ve %0,48 kayıpla 10.987,58 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 39'u prim yaparken, 54'ü geriledi. En çok işlem gören hisse senetleri arasında Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, Türkiye İş Bankası (C) ve Ereğli Demir Çelik yer aldı.

Altın ve Döviz Piyasası

Bugün saat 18.35 itibarıyla uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı 2.901 dolardan işlem gördü. Ayrıca, borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı önceki kapanışa göre %2,7 artışla 3 milyon 447 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin basit getirisi %36,09, bileşik getirisi ise %39,34 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan efektif kurda ise dolarin alış fiyatı 36,0808 lira, satış fiyatı ise 36,2253 lira olarak belirlendi. Önceki efektif kuru ise alışta 36,0196 lira, satışta 36,1639 lira seviyesindeydi.

Petrol ve Dolar Analizi

Uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0500, sterlin/dolar paritesi 1,2620 ve dolar/yen paritesi 152,20 düzeyinde seyretti. Bugün, Londra Brent tipi ham petrolün varili %0,3 azalışla 74,7 dolardan işlem gördü.

İLGİLİ HABERLER

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Asgari Ücretlilere Ulaşım Desteği

Ramazan Öncesi Kırmızı Et Fiyatlarına Zam!

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir Mobilya Lansman Günleri Başlıyor: Yeni Sezon Ürünleri Müşterilerle Buluşacak
2
Yatırım Araçları Performansı: Haftalık Değişimler ve Trendi
3
AB, Ürdün'e 3 Milyar Avro Destek Taahhüdünde Bulundu
4
TPAO'nun Adıyaman ve Şanlıurfa'daki Petrol Ruhsat Süresi 2035'e Kadar Uzatıldı
5
Piyasalarda Gün Sonu: BIST 100 Endeksi Yüzde 0,37 Değer Kaybetti
6
Borsa İstanbul'da Gün Sonu Düşüş: BIST 100 Endeksi 9.877,59 Puanla Kapatıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Asgari Ücretlilere Ulaşım Desteği

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor

Ramazan Öncesi Kırmızı Et Fiyatlarına Zam!

Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı

Halkbank'tan Tavas Belediyesi'ne 59.000 TL Promosyon Desteği

Ramazan Öncesi Kızılay'dan İhtiyaç Sahiplerine Büyük Destek