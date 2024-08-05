Piyasalarda Son Durum: Dolar ve Avro Fiyatları, BIST 100 Endeksindeki Düşüş

Piyasalarda Gün Ortası Durumu

İstanbul serbest piyasada günün ortasında döviz fiyatları dikkat çekiyor. Dolar, 33,3500 liradan işlem görürken, avro ise 36,5140 liradan satılıyor.

BIST 100 Endeksi ve Hisse Senetleri

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 4,05 değer kaybederek 10.049,54 puana düştü. Cuma günü 10.473,47 puanla kapanan endeks, yeni güne 9.769,69 puandan başlamıştı. Gün içerisinde en düşük 9.733,35, en yüksek 10.117,77 puanı gördü.

İlk yarıda sanayi endeksi yüzde 4,40, hizmet endeksi yüzde 3,66, teknoloji endeksi yüzde 5,31 ve mali endeks yüzde 4,37 değer kaybetti. BIST 100 endeksine dahil olan hisselerin sadece 2'si yükselirken, 98'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri arasında Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Ereğli Demir Çelik, Tüpraş ve Akbank yer aldı.

Uluslararası Piyasalardaki Gelişmeler

Altın fiyatları uluslararası piyasalarda yüzde 0,8 düşerek 2.424 dolardan işlem görüyor. Ayrıca, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da yüzde 2,8 azalarak 75,2 dolara geriledi. Saat 13.00 itibarıyla, avro/dolar paritesi 1,0950, sterlin/dolar paritesi 1,2740 ve dolar/yen paritesi 142,40 seviyelerinde bulunuyor.