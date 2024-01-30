Piyasayı kasıp kavuran sıfır otomobil kampanyası! Tam 250.000 TL indirim geldi

Bu araç markası büyük kampanyasıyla yüzleri güldürdü! 250 bin TL indirimle araç sahibi olabilirsiniz! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

250 BİN TL ARAÇ İNDİRİMİ

Son dönemlerde hem sıfır hem

ikinci el araç fiyatları günden güne artarken araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar da markaların kampanyalarını yakından takip ediyor. Kia markası tarafından yapılan son duyuruya göre belirli araç modellerinde 250 bin TL'ye kadar indirim uygulanacak. Kampanya Stonic, Sportage, EV6 modellerde geçerli olacak. Stonic araç modeli epey ekonomik bir model olarak ön plana çıkıyor ve 1.4 litre PS otomatik versiyonu 1 milyon 100 bin TL'den satışa çıkıyor. EV6 modelin bütün donanım paketlerinde de 250 bin TL'ye kadar indirim uygulanıyor. Kampanya kapsamında elektrikli model almak istiyorsanız fiyatlar şu şekilde;





-229 PS otomatik Prestige Long Range 2 milyon 880 bin TL

-325 PS 4x4 otomatik GT-Line Long Range 3 milyon 250 bin TL

-585 PS 4x4 otomatik GT Long Range 3 milyon 600 bin TL

Renault Clio fiyatlarına bakıldığında da birçok farklı donanım paketi müşterilere sunuluyor ve esprit alpine 1.0 TCe x-tronic 90 Hp versiyonu 1 milyon 101 bin TL'den satışa çıkarken ekonomik bir model olarak araç almak isteyen vatandaşlar tarafından tercih edilebiliyor. Eğer araç sahibi olmak istiyorsanız ve kampanyalı fiyatlardan faydalanmak istiyorsanız Kia markasının Ocak ayı fiyat listelerini incelemeyi unutmayın!